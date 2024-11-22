Геноцид украинцев — Россия готовилась еще до полномасштабного вторжения

Выступление Кирилла Буданова на форуме. Фото: Новини.LIVE

Россия готовилась к геноциду украинцев еще до начала полномасштабного вторжения. Для этого приняли комплекс мер.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов на форуме, посвященном годовщине российско-украинской войны и в канун Дня памяти жертв Голодомора в пятницу, 22 ноября.

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По словам Буданова, украинофобия коснулась не только государственного аппарата РФ. Речь идет и об армии, информационной сфере и обществе.

"Геноцид Украины является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху", — отметил начальник ГУР.

Как отметил Буданов, военно-политическое руководство Российской Федерации готовилось к геноциду в Украине. Это начали делать накануне полномасштабного вторжения.

"Нам было хорошо известно об инструкциях по обустройству коллективных могил и о сетевой работе мобильных передвижных крематориев, где будут массово сжигать трупы", — рассказал Буданов.

Кроме того, по его словам, у россиян были списки учителей украинского языка, литературы, истории, ветеранов АТО, журналистов, ученых и других общественных деятелей. Речь идет о так называемых "расстрельных" списках.

"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что все эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", — отметил Буданов.

Напомним, Эстония официально признала депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида со стороны советской власти. Соответствующее заявление поддержали 83 депутата Рийгикога.

Министерство иностранных дел Украины поддержало решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, принявшей резолюцию, которая подтвердила признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.