Геноцид українців — Росія готувалась ще до повномасштабного вторгнення

Виступ Кирила Буданова на форумі. Фото: Новини.LIVE

Росія готувалась до геноциду українців ще до початку повномасштабного вторгнення. Для цього провели комплекс заходів.

Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов на форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни, та напередодні Дня пам’яті жертв Голодомору у п'ятницю, 22 листопада.

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За словами Буданова, українофобія торкнулася не лише державного апарату РФ. Йдеться й про армію, інформаційну сферу та суспільство.

"Геноцид України є не лише державною політикою РФ, а й обов'язковим суспільним переконанням, спущеним згори", — зазначив начальник ГУР.

Як зазначив Буданов, військово-політичне керівництво Російської Федерації готувалося до геноциду в Україні. Це почали робити напередодні повномасштабного вторгнення.

"Нам було добре відомо про інструкції з облаштування колективних могил і про мережеву роботу мобільних пересувних крематоріїв, де масово спалюватимуть трупи", — розповів Буданов.

Крім того, за його словами, у росіян були списки вчителів української мови, літератури, історії, ветеранів АТО, журналістів, науковців та інших громадських діячів. Йдеться про так звані "розстрільні" списки.

"Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян. Звірства підрозділів ЗС РФ в Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці всі однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, Естонія офіційно визнала депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду з боку радянської влади. Відповідну заяву підтримали 83 депутати Рійгікогу.

Міністерство закордонних справ України привітало рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, яка ухвалила резолюцію, що підтверджує визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.