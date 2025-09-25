Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Главная Новости дня Годовщина катастрофы Ан-26 под Чугуевом — хронология и детали

Годовщина катастрофы Ан-26 под Чугуевом — хронология и детали

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 07:15
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом — что известно
Обломки самолета Ан-26, который разбился 25 сентября 2020 года возле Чугуева на Харьковщине. Фото: ГСЧС

Сегодня, 25 сентября, годовщина авиакатастрофы военного самолета Ан-26, которая стала одной из самых трагических в истории украинской авиации. Вечером 2020 года вблизи Чугуева на Харьковщине разбился самолет Харьковского национального университета Воздушных сил, унеся жизни почти всего экипажа и курсантов, находившихся на борту.

Новини.LIVE подготовили материал к годовщине Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом.

Реклама
Читайте также:

Годовщина авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом

Сегодня, 25 сентября, в Украине отмечают годовщину катастрофы военного самолета Ан-26, произошедшей вблизи Чугуева на Харьковщине в 2020 году. В трагедии погибли 26 курсантов и офицеров, еще один курсант выжил с тяжелыми ожогами.

авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом
Самолет Ан-26. Фото: Aleksandr Markin

Хронология событий катастрофы Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 года, около 20:45 — самолет Ан-26 взлетает для выполнения учебного полета. На борту — 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов университета Воздушных сил ВСУ.

В 20:50 экипаж сообщает о неисправности левого двигателя. Несмотря на это, получает разрешение на посадку.

В 20:55 во время захода на посадку самолет теряет управляемость и падает возле трассы Харьков-Чугуев, в двух километрах от аэродрома. Возникает пожар.

В 21:00 на место прибывают спасатели. Они находят тела 25 погибших и одного тяжелораненного курсанта. Еще один курсант умирает в больнице через несколько дней.

В результате трагедии погибли 26 человек, выжил только один курсант — Вячеслав Золочевский, который получил ожоги более 90% тела.

авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом
Место авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. Фото: Антон Авижас

Расследование катастрофы Ан-26 под Чугуевом

Комиссия установила, что причиной падения стала совокупность технических неисправностей и нарушение правил организации полетов. В частности:

  • отказал один из датчиков в системе управления двигателем;
  • были недостатки в подготовке экипажа к полету;
  • руководство университета допустило нарушения в планировании и контроле учебных заданий.

Следствие длилось несколько лет. Среди обвиняемых оказались должностные лица Харьковского университета Воздушных сил, командиры и представители воинской части, ответственные за эксплуатацию самолета.

Память о погибших в авиакатастрофе под Чугуевом

Ежегодно в день трагедии у места катастрофы и в Харькове проходят памятные мероприятия. Родные и близкие приносят цветы к мемориальным стендам, звучат имена погибших курсантов и офицеров.

В Чугуеве установлен памятный знак, а в университете Воздушных сил открыта мемориальная доска. В Украине неоднократно поднимался вопрос о создании отдельного национального мемориала в честь погибших.

Итак, катастрофа Ан-26 под Чугуевом стала крупнейшей по количеству жертв в военной авиации времен независимости.

Напомним, что недавно в Польше во время тренировочного полета разбился истребитель F-16.

Ранее мы информировали, что над Лос-Анджелесом загорелся самолет, который направлялся в Атланту.

ВСУ авиакатастрофа самолеты Воздушные Силы ВСУ пилоты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации