Катастрофа Ан-26 под Чугуевом — что известно

Обломки самолета Ан-26, который разбился 25 сентября 2020 года возле Чугуева на Харьковщине. Фото: ГСЧС

Сегодня, 25 сентября, годовщина авиакатастрофы военного самолета Ан-26, которая стала одной из самых трагических в истории украинской авиации. Вечером 2020 года вблизи Чугуева на Харьковщине разбился самолет Харьковского национального университета Воздушных сил, унеся жизни почти всего экипажа и курсантов, находившихся на борту.

Новини.LIVE подготовили материал к годовщине Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом.

Годовщина авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом

Сегодня, 25 сентября, в Украине отмечают годовщину катастрофы военного самолета Ан-26, произошедшей вблизи Чугуева на Харьковщине в 2020 году. В трагедии погибли 26 курсантов и офицеров, еще один курсант выжил с тяжелыми ожогами.

Самолет Ан-26. Фото: Aleksandr Markin

Хронология событий катастрофы Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 года, около 20:45 — самолет Ан-26 взлетает для выполнения учебного полета. На борту — 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов университета Воздушных сил ВСУ.

В 20:50 экипаж сообщает о неисправности левого двигателя. Несмотря на это, получает разрешение на посадку.

В 20:55 во время захода на посадку самолет теряет управляемость и падает возле трассы Харьков-Чугуев, в двух километрах от аэродрома. Возникает пожар.

В 21:00 на место прибывают спасатели. Они находят тела 25 погибших и одного тяжелораненного курсанта. Еще один курсант умирает в больнице через несколько дней.

В результате трагедии погибли 26 человек, выжил только один курсант — Вячеслав Золочевский, который получил ожоги более 90% тела.

Место авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. Фото: Антон Авижас

Расследование катастрофы Ан-26 под Чугуевом

Комиссия установила, что причиной падения стала совокупность технических неисправностей и нарушение правил организации полетов. В частности:

отказал один из датчиков в системе управления двигателем;

были недостатки в подготовке экипажа к полету;

руководство университета допустило нарушения в планировании и контроле учебных заданий.

Следствие длилось несколько лет. Среди обвиняемых оказались должностные лица Харьковского университета Воздушных сил, командиры и представители воинской части, ответственные за эксплуатацию самолета.

Память о погибших в авиакатастрофе под Чугуевом

Ежегодно в день трагедии у места катастрофы и в Харькове проходят памятные мероприятия. Родные и близкие приносят цветы к мемориальным стендам, звучат имена погибших курсантов и офицеров.

В Чугуеве установлен памятный знак, а в университете Воздушных сил открыта мемориальная доска. В Украине неоднократно поднимался вопрос о создании отдельного национального мемориала в честь погибших.

Итак, катастрофа Ан-26 под Чугуевом стала крупнейшей по количеству жертв в военной авиации времен независимости.

