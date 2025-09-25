Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом — що відомо

Уламки літака Ан-26, який розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва на Харківщині. Фото: ДСНС

Сьогодні, 25 вересня, роковини авіакатастрофи військового літака Ан-26, яка стала однією з найтрагічніших в історії української авіації. Увечері 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині розбився літак Харківського національного університету Повітряних сил, забравши життя майже всього екіпажу та курсантів, що перебували на борту.

Новини.LIVE підготували матеріал до роковин Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом.

Роковини авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Сьогодні, 25 вересня, в Україні вшановують роковини катастрофи військового літака Ан-26, що сталася поблизу Чугуєва на Харківщині у 2020 році. У трагедії загинули 26 курсантів і офіцерів, ще один курсант вижив із тяжкими опіками.

Літак Ан-26. Фото: Aleksandr Markin

Хронологія подій катастрофи Ан-26 під Чугуєвом

25 вересня 2020 року, близько 20:45 — літак Ан-26 злітає для виконання навчального польоту. На борту — 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів університету Повітряних сил ЗСУ.

О 20:50 екіпаж повідомляє про несправність лівого двигуна. Попри це, отримує дозвіл на посадку.

О 20:55 під час заходу на посадку літак втрачає керованість і падає біля траси Харків–Чугуїв, за два кілометри від аеродрому. Виникає пожежа.

О 21:00 на місце прибувають рятувальники. Вони знаходять тіла 25 загиблих та одного тяжкопораненого курсанта. Ще один курсант помирає у лікарні через кілька днів.

Внаслідок трагедії загинули 26 осіб, вижив лише один курсант — В’ячеслав Золочевський, який отримав опіки понад 90% тіла.

Місце авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом. Фото: Антон Авіжас

Розслідування катастрофи Ан-26 під Чугуєвом

Комісія встановила, що причиною падіння стала сукупність технічних несправностей та порушення правил організації польотів. Зокрема:

відмовив один із датчиків у системі управління двигуном;

були недоліки в підготовці екіпажу до польоту;

керівництво університету допустило порушення у плануванні та контролі навчальних завдань.

Слідство тривало кілька років. Серед обвинувачених опинилися посадові особи Харківського університету Повітряних сил, командири та представники військової частини, відповідальні за експлуатацію літака.

Пам’ять про загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом

Щороку у день трагедії біля місця катастрофи та у Харкові відбуваються пам’ятні заходи. Рідні та близькі приносять квіти до меморіальних стендів, лунають імена загиблих курсантів та офіцерів.

У Чугуєві встановлений пам’ятний знак, а в університеті Повітряних сил відкрито меморіальну дошку. В Україні неодноразово порушувалося питання про створення окремого національного меморіалу на честь загиблих.

Отже, катастрофа Ан-26 під Чугуєвом стала найбільшою за кількістю жертв у військовій авіації часів незалежності.

