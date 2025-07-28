Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Семьи погибших в плену получат помощь от государства — закон

Семьи погибших в плену получат помощь от государства — закон

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 22:46
Выплата семьям погибших в плену — Зеленский подписал закон
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об одноразовой помощи семьям погибших в плену. Сумма выплаты составит 15 млн гривен.

Об этом глава государства заявил 28 июля во время вечернего обращения.

Реклама
Читайте также:

Семьям погибших в плену выплатят 15 млн гривен

Лидер Украины подписал законопроект № 13168, который предусматривает предоставление единовременной денежной помощи родственникам военных, погибших в российском плену. Теперь они, так же как и семьи погибших на фронте, смогут получить выплату в размере 15 млн гривен.

Кроме того, законом предусматривается увеличение срока, в течение которого может быть назначена единовременная денежная помощь военнослужащим, которые во время прохождения службы получили ранения, что привело к частичной потере трудоспособности.

"Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос — чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины", — заявил в обращении Зеленский.

Напомним, 28 июля президент Украины провел совещание в Координационном штабе по усилению поддержки освобожденных из плена.

Кроме того, Зеленский в годовщину теракта в Еленовке почтил память погибших и выступил с громкой речью.

 

Владимир Зеленский выплаты пленные помощь погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации