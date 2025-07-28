Выплата семьям погибших в плену — Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об одноразовой помощи семьям погибших в плену. Сумма выплаты составит 15 млн гривен.

Об этом глава государства заявил 28 июля во время вечернего обращения.

Реклама

Читайте также:

Семьям погибших в плену выплатят 15 млн гривен

Лидер Украины подписал законопроект № 13168, который предусматривает предоставление единовременной денежной помощи родственникам военных, погибших в российском плену. Теперь они, так же как и семьи погибших на фронте, смогут получить выплату в размере 15 млн гривен.

Кроме того, законом предусматривается увеличение срока, в течение которого может быть назначена единовременная денежная помощь военнослужащим, которые во время прохождения службы получили ранения, что привело к частичной потере трудоспособности.

"Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос — чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины", — заявил в обращении Зеленский.

Напомним, 28 июля президент Украины провел совещание в Координационном штабе по усилению поддержки освобожденных из плена.

Кроме того, Зеленский в годовщину теракта в Еленовке почтил память погибших и выступил с громкой речью.