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Родини загиблих у полоні отримають допомогу від держави — закон

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 22:46
Виплата родинам загиблих у полоні — Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про одноразову допомогу родинам загиблих у полоні. Сума виплати становитиме 15 млн гривень.

Про це голова держави заявив 28 липня під час вечірнього звернення.

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Лідер України підписав законопроєкт № 13168, який передбачає надання одноразової грошової допомоги родичам військових, які загинули у російському полоні. Тепер вони, так само як і родини загиблих на фронті, зможуть отримати виплату у розмірі 15 млн гривень.

Крім того, законом передбачається збільшення строку, протягом якого може бути призначена одноразова грошова допомога військовослужбовцям, які під час проходження служби отримали поранення, що призвело до часткової втрати працездатності.

"Закон відновлює справедливість, закон розв’язує фінансове питання — щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України", — заявив у зверненні Зеленський.

Нагадаємо, 28 липня президент України провів нараду у Координаційному штабі щодо посилення підтримки звільнених з полону.

Крім того, Зеленський у роковини теракту в Оленівці вшанував пам'ять загиблих та виступив із гучною промовою.

 

Володимир Зеленський виплати полонені допомога загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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