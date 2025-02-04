В СНБО доложили о теневых финансах в Украине - главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 февраля, провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. Во время заседания он заслушал доклады по поводу финансовой чистоты в стране.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем видеообращении.

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"Сегодня на СНБО были важные доклады относительно финансовой чистоты в стране. Недавно произошли замены руководителей Налоговой службы и Финмониторинга", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, уже есть первые результаты по теневым финансовым схемам на миллиарды гривен, которые остановлены. Он отметил, что это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал фонды, чтобы скрывать средства. Сейчас соответствующие материалы уже у правоохранительных органов.

Президент подчеркнул, что расследование должно быть объективным, несмотря на личности нарушителей. Также на заседании СНБО было принято решение о санкциях, детали будут известны позже.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно земельных ресурсов Украины. Он отметил, что иностранные инвестиции являются одним из важных экономических пунктов.

Также украинский лидер анонсировал визит Трампа в Украину в ближайшее время. По его словам, продолжаются обсуждения между командами относительно даты.