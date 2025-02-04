В РНБО доповіли щодо тіньових фінансів в Україні — головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 лютого, провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Під час засідання він заслухав доповіді щодо фінансової чистоти в країні.

Про це український лідер повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників Податкової служби та Фінмоніторингу", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, вже є перші результати щодо тіньових фінансових схем на мільярди гривень, які зупинені. Він зауважив, що це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував фонди, аби приховувати кошти. Наразі відповідні матеріали вже у правоохоронних органів.

Президент наголосив, що розслідування мають бути обʼєктивними, незважаючи на особи порушників. Також на засіданні РНБО було ухвалено рішення щодо санкцій, деталі будуть відомі згодом.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо земельних ресурсів України. Він зауважив, що іноземні інвестиції є одним з важливих економічних пунктів.

Також український лідер анонсував візит Трампа до України найближчим часом. За його словами, тривають обговорення між командами щодо дати.