Рождественские ярмарки Дублина 2024 – как готовятся к празднику в столице Ирландии

Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж
В Дублине уже несколько недель идет подготовка к празднованию Рождества. Ирландцы и гости города готовят подарки, проводят время в популярных в этой стране пабах и посещают рождественские локации. В этом году большая ярмарка расположилась в главном правительственном комплексе зданий — Дублинском замке.
Праздничная атмосфера ощущается почти на каждой улице столицы Ирландии. Прекрасными фото рождественской ярмарки с Новини.LIVE поделилась украиноязычный тургид в Дублине Наталья Миняйло.
Рождественская ярмарка в Дублине
По словам Натальи, цены на ярмарке достаточно высоки. К примеру, прокатиться на карусели стоит 4 евро с человека. За душистый глинтвейн придется отдать 7,5 евро. Авторские блокноты ручной работы обойдутся от 35 до 55 евро. Если есть желание приобрести шарф, придется заплатить 50 евро.
Тургид поделилась, что сейчас в Ирландии бушует шторм Дарраг. Впрочем, зима довольно мягкая и Рождество традиционно обещает быть хорошим.
Напомним, рождественские ярмарки проводяться во многих столицах Европы. Ранее мы показали фоторепортаж из столицы Австрии величественного города Вены.
Как мы сообщали, Ирландия страдает от мощного шторма Дарраг. В стране несколько дней был сильный ветер и дождь, многие дома остались без света.
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