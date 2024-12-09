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Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж

9 декабря 2024 01:55
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Рождественские ярмарки Дублина 2024 – как готовятся к празднику в столице Ирландии
Наталья посетила рождественскую ярмарку вместе с дочкой Соломией. Фото: Новини.LIVE
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

В Дублине уже несколько недель идет подготовка к празднованию Рождества. Ирландцы и гости города готовят подарки, проводят время в популярных в этой стране пабах и посещают рождественские локации. В этом году большая ярмарка расположилась в главном правительственном комплексе зданий — Дублинском замке.

Праздничная атмосфера ощущается почти на каждой улице столицы Ирландии. Прекрасными фото рождественской ярмарки с Новини.LIVE поделилась украиноязычный тургид в Дублине Наталья Миняйло.

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Рождественская ярмарка в Дублине

По словам Натальи, цены на ярмарке достаточно высоки. К примеру, прокатиться на карусели стоит 4 евро с человека. За душистый глинтвейн придется отдать 7,5 евро. Авторские блокноты ручной работы обойдутся от 35 до 55 евро. Если есть желание приобрести шарф, придется заплатить 50 евро.

Тургид поделилась, что сейчас в Ирландии бушует шторм Дарраг. Впрочем, зима довольно мягкая и Рождество традиционно обещает быть хорошим.

Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом - фоторепортаж - фото 1
Дублинский замок. Фото: Новини.LIVE
Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж - фото 2
Рождественская ярмарка в Дублине. Фото: Новини.LIVE
Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж - фото 3
Рождественская атмосфера. Фото: Новини.LIVE
Рождественские ярмарки Дублина захватывают уютом - фоторепортаж - фото 4
Ярмарка в Дублине. Фото: Новини.LIVE
Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж - фото 5
Украшенное правительственное здание в Дублине. Фото: Новини.LIVE
Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж - фото 6
Елка в Дублинском замке. Фото: Новини.LIVE
Рождественские ярмарки Дублина увлекают уютом — фоторепортаж - фото 7
Карусель на рождественской ярмарке в Дублине. Фото: Новини.LIVE

Напомним, рождественские ярмарки проводяться во многих столицах Европы. Ранее мы показали фоторепортаж из столицы Австрии величественного города Вены.

Как мы сообщали, Ирландия страдает от мощного шторма Дарраг. В стране несколько дней был сильный ветер и дождь, многие дома остались без света.

Ирландия ярмарки Рождество праздник Новый год 2025

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