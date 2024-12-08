Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж arrow

Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж

8 грудня 2024 02:40
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Різдвяні ярмарки Відня 2024 - різдвяна атмосфера столиці Австрії
Каток на різдвяному ярмарку у Відні. Фото: Новини.LIVE
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

У Відні тривають традиційні різдвяні ярмарки, які вражають святковою красою. Щорічно тисячі туристів приїжджають у столицю Австрії, щоб відчути цю неперевершену атмосферу. Цьогоріч вони тривають з 15 листопада і завершаться після Різдва, 26 грудня.

Студентка Віденського університету Мар'яна Павук поділилась з Новини.LIVE фотографіями, які дарують передріздвяний настрій.

Різдвяні ярмарки у Відні

У 2024 році, як і зазвичай, у Відні ярмарки проходять на декількох локаціях. Місцеві жителі і гості міста можуть придбати різноманітні смаколики, купити різдвяні подарунки або елементи святкового декору, а також взяти участь у активностях.

Ціни на напої починаються від 7 євро, на їжу — від 10 євро. Усі охочі можуть скуштувати популярні напої глінтвейн і пунш, а також традиційний австрійський штрудель.

Читайте також:
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 1
Різдвяні товари у Відні. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 2
Ялинка у Відні. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 3
Глінтвейн. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 4
Різдвяний декор. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 5
Різдвяні товари. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 6
Різдвяний декор. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 7
Різдво у Відні. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 8
Смаколики на ярмарку у Відні. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 9
Різдвяний ярмарок. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 10
Товари на ярмарку у Відні. Фото: Новини.LIVE
Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж - фото 11
Пунш. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, напередодні Дня Святого Миколая у Львові відбулося урочисте відкриття різдвяної ялинки. Святкове дереву місто подарували благодійники.

Раніше ми з'ясували, скільки коштуватиме святковий стіл мешканцям Харкова. Декотрі ціни суттєво зросли, але можна спостерігати і зниження вартості певних продуктів.

Австрія ярмарки Різдво Відень свято

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 На фронті потрібні люди, які знають хімію — вакансія в "Азов"

02:59 ШІ показав, як виглядатиме Бердянськ після деокупації

02:40 Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж

02:01 Риторика команди Трампа щодо України після виборів відрізняється

02:00 У потязі "Київ — Варшава" через полицю могли травмуватися люди

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

01:32 Чоловік після повістки ухилився від призову — як його покарав суд

01:30 Майор ЗСУ пояснив загрозу зниження мобілізаційного віку

01:10 Зустріч Макрона, Зеленського та Трампа в Парижі — історичні фото

00:35 Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

00:30 Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон

03:26 На фронті потрібні люди, які знають хімію — вакансія в "Азов"

02:59 ШІ показав, як виглядатиме Бердянськ після деокупації

02:40 Вражаюча атмосфера різдвяних ярмарків Відня — фоторепортаж

02:01 Риторика команди Трампа щодо України після виборів відрізняється

02:00 У потязі "Київ — Варшава" через полицю могли травмуватися люди

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

01:32 Чоловік після повістки ухилився від призову — як його покарав суд

01:30 Майор ЗСУ пояснив загрозу зниження мобілізаційного віку

01:10 Зустріч Макрона, Зеленського та Трампа в Парижі — історичні фото

00:35 Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

00:30 Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут