Різдвяні ярмарки Відня 2024 - різдвяна атмосфера столиці Австрії

Каток на різдвяному ярмарку у Відні. Фото: Новини.LIVE

У Відні тривають традиційні різдвяні ярмарки, які вражають святковою красою. Щорічно тисячі туристів приїжджають у столицю Австрії, щоб відчути цю неперевершену атмосферу. Цьогоріч вони тривають з 15 листопада і завершаться після Різдва, 26 грудня.



Студентка Віденського університету Мар'яна Павук поділилась з Новини.LIVE фотографіями, які дарують передріздвяний настрій.

Різдвяні ярмарки у Відні

У 2024 році, як і зазвичай, у Відні ярмарки проходять на декількох локаціях. Місцеві жителі і гості міста можуть придбати різноманітні смаколики, купити різдвяні подарунки або елементи святкового декору, а також взяти участь у активностях.



Ціни на напої починаються від 7 євро, на їжу — від 10 євро. Усі охочі можуть скуштувати популярні напої глінтвейн і пунш, а також традиційний австрійський штрудель.

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