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Впечатляющая атмосфера рождественских ярмарок Вены — фоторепортаж

8 декабря 2024 02:40
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Рождественские ярмарки Вены 2024 – рождественская атмосфера столицы Австрии
Каток на рождественской ярмарке в Вене. Фото: Новини.LIVE
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

В Вене продолжаются традиционные рождественские ярмарки, поражающие праздничной красотой. Ежегодно тысячи туристов приезжают в столицу Австрии, чтобы ощутить эту непревзойденную атмосферу. В этом году они продолжаются с 15 ноября и завершатся после Рождества, 26 декабря.

Студентка Венского университета Марианна Паук поделилась с Новини.LIVE фотографиями, которые дарят предрождественское настроение.

Рождественские ярмарки в Вене

В 2024 году, как обычно, в Вене ярмарки проходят на нескольких локациях. Местные жители и гости города могут приобрести разнообразные вкусности, купить рождественские подарки или элементы праздничного декора, а также поучаствовать в активностях.

Цены на напитки начинаются от 7 евро, на еду — от 10 евро. Все желающие могут отведать популярные напитки глинтвейн и пунш, а также традиционный австрийский штрудель.

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Напомним, в канун Дня Святого Николая во Львове состоялось торжественное открытие рождественской елки. Праздничное дерево городу подарили благотворители.

Раньше мы выяснили, сколько обойдется праздничный стол жителям Харькова. Некоторые цены существенно выросли, но можно наблюдать и снижение стоимости определенных продуктов.

Австрия ярмарки Рождество Вена праздник

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