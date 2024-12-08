Рождественские ярмарки Вены 2024 – рождественская атмосфера столицы Австрии

Каток на рождественской ярмарке в Вене. Фото: Новини.LIVE

В Вене продолжаются традиционные рождественские ярмарки, поражающие праздничной красотой. Ежегодно тысячи туристов приезжают в столицу Австрии, чтобы ощутить эту непревзойденную атмосферу. В этом году они продолжаются с 15 ноября и завершатся после Рождества, 26 декабря.



Студентка Венского университета Марианна Паук поделилась с Новини.LIVE фотографиями, которые дарят предрождественское настроение.

Рождественские ярмарки в Вене

В 2024 году, как обычно, в Вене ярмарки проходят на нескольких локациях. Местные жители и гости города могут приобрести разнообразные вкусности, купить рождественские подарки или элементы праздничного декора, а также поучаствовать в активностях.



Цены на напитки начинаются от 7 евро, на еду — от 10 евро. Все желающие могут отведать популярные напитки глинтвейн и пунш, а также традиционный австрийский штрудель.

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