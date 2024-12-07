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Тисячі людей без світла — потужний шторм накрив Англію й Ірландію

7 грудня 2024 20:06
Ольга Антоновська - редактор
Сильний шторм накрив Британію та Ірландію — наслідки вражають
Вітер повалив дерева на автомобіль. Фото: AP
Ольга Антоновська - редактор

Велику Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг. Внаслідок цього загинув чоловік загинув, а сотні тисяч людей залишилися без світла. На регіон обвалився сильний вітер та проливний дощ. 

Про це повідомляє видання Associated Press у суботу, 7 грудня. 

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Сильний шторм накрив Велику Британію та Ірландію

Влада офіційно попередила людей про екстрену ситуацію. Близько три мільйони домогосподарств в Уельсі та на південному заході Англії сповістили про небезпеку вранці в суботу.

"На північному заході Англії чоловік у віці 40 років загинув через те, що дерево впало на його фургон. Він їхав по шосе поблизу Престона", — повідомляє видання.

Шторм в Англії та Ірландії
Хвиля від шторму. Фото: AP

У п'ятницю британські синоптики опублікували червоне попередження про погоду — найсерйозніше. Тисячі будинків, багато в Північній Ірландії, Уельсі та західній Англії, на ніч залишилися без світла.

Основні автомагістралі та мости по всій країні закрили через сильний вітер. Рух кількох поїздів призупинено.

"В Ірландії внаслідок шторму знеструмлено майже 400 тисяч будинків, ферм або підприємств. Деякі рейси в аеропорту Дубліна скасовано", — інформує AP.

Шторм в Англії та Ірландії
Повалені дерева. Фото: AP

Нагадаємо, в Одесі негода наробила чимало лиха. Сильний вітер повалив у місті дерева.

У Києві та області сильні пориви вітру призвели до падіння дерев та пошкодження дахів будинків. Подекуди довелось перекрити рух транспорту.

негода Ірландія дощ Велика Британія вітер шторм

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