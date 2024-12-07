Сильный шторм накрыл Британию и Ирландию — последствия поражают

Ветер повалил деревья на автомобиль. Фото: AP

Великобританию и Ирландию накрыл шторм Дарраг. В результате погиб мужчина, а сотни тысяч человек остались без света. На регион обрушился сильный ветер и дождь.

Об этом сообщает издание Associated Press в субботу, 7 декабря.

Читайте также:

Сильный шторм накрыл Великобританию и Ирландию

Власти официально предупредили людей об экстренной ситуации. Около трех миллионов домохозяйств в Уэльсе и на юго-западе Англии известили об опасности утром в субботу.

"На северо-западе Англии мужчина в возрасте 40 лет погиб из-за того, что дерево упало на его фургон. Он ехал по шоссе близ Престона", — сообщает издание.

Волна от шторма. Фото: AP

В пятницу британские синоптики опубликовали красное предупреждение о погоде — самое серьезное. Тысячи домов, многие в Северной Ирландии, Уэльсе и западной Англии, на ночь остались без света.

Основные автомагистрали и мосты по всей стране закрыли из-за сильного ветра. Движение нескольких поездов приостановлено.

"В Ирландии в результате шторма обесточены почти 400 тысяч домов, ферм или предприятий. Некоторые рейсы в аэропорту Дублина отменены", — информирует AP.

Поваленые деревья. Фото: AP

Напомним, в Одессе непогода наделала немало бед. Сильный ветер повалил в городе деревья.

В Киеве и области сильные порывы ветра привели к падению деревьев и повреждению крыш домов. Кое-где пришлось перекрыть движение транспорта.