Бандуристи у США розповіли про таїнство Різдва

Українські бандуристи. Фото: Marco Concert

Цьогорічний Різдвяний період українська громада Америки розпочала із бандури та коляди у Філадельфії та Конгресі Сполучених Штатів. Керівник та диригент Української Капели Бандуристів Північної Америки Олег Махлай розповідає про меседжі, які несуть колядки та про їх важливість.

Інтерв'ю записала журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Капела українських бандуристів

— Розкажіть, будь ласка, що відбувається.

— Ми сьогодні маємо концерт і гастролі, які називаються "Українське Різдво". І не тільки українські пісні, колядки і традиційні пісні, але також всього світу колядки, пісні цього різдвяного сезону. І дуже важливо, щоб люди, особливо не українці, почули бандуру. Бандура — це є корінь нашого ансамблю. І вже 100 років наша капеля має місію показати світові бандуру, нашу культуру. І через пісню ми можемо і історію показати України в цілому світу.

— Як ви це робите?

— Колядки керують нами. Цей репертуар настільки багатий в українському народі, що мені дуже цікаво змонтувати програму. Зараз різдвяна програма є "Українське Різдво", щоб люди відчули. І зразу, коли вони почують колядку нашу, зразу настрій святковий включається. Але ми також мали гастролі в Західній Канаді тільки пару місяців тому. Тематика була — "Все буде Україна!" і на англійській мові "Ukraine lives!". Україна живе і наші не тільки історичні пісні чи релігійні пісні. Але навіть сучасні композитори пишуть, щоб показати всім, що все буде Україна. І я кажу, що це є частина місії нашої капели. І зараз, під час війни, ми маємо ще більшу відповідальність допомогти, як ми можемо. Фінансово то одне, але друге духовно, ми стараємося це зробити.

Керівник та диригент Української Капели Бандуристів Північної Америки Олег Махлай. Фото: Новини.LIVE

— Скажіть, будь ласка, як у такий важкий час колядувати і нести оце слово Боже про народження Христа, коли вся Україна, по суті, плаче?

— Сьогодні на концерті на виступі розповідав, що ми мусимо святкувати Різдво, бо Бог приніс світло. А що це світло народження Ісуса Христа. І тому ми маємо надію, що добро переборе зло. І ми мусимо далі жити. Ми мусимо показувати, ми мусимо ворогу показувати, що нас не можна здолати, що ми і будемо на всіх фронтах воювати. І знову сьогодні режим російський старається все знищити українське. Кобзарів вбивали, бандури палили. А факт той, що ми сьогодні акорди на бандурі грали, і бандура звучала, і ми колядки свої співали, і про наших в Бахмуті співали сьогодні, наприклад. Ми не забуваємо, що зараз дуже тяжко в Україні, але через колядки ми можемо нам всім пригадати, що є світло, то що нам буде помагати. І в цьому не тільки різдвяному часі, але взагалі Україні.

— А що таке Коляда?

— Колядка це є традиційне українське. І в інших культурах є колядка. Це є пісня на теми про народження Ісуса Христа.

— Для Вас?

— Для мене коляда то не є тільки пісня, очевидно. Наприклад, ми вчора мали унікальні моменти, ми колядували не по хатах, як традиційно. А ми були в Конгресі. Ми колядували від конгресменів до конгресменів, повні строї бандури. Ми в двох групах розділилися. І якщо Коляда була вчора для нас, ми знову це світло про Ісуса принесли у тих кімнатах, де важливі рішення політичні роблять це так, але вони також бачили українці прийшли до них колядою. І я їм вчора казав, що Коляда це не тільки співати пісню про Різдво, це прийти в хату, це ділитися радістю, це бажати цим людям, господарям щастя, здоров'я в Новому Році, під час Різдвяних свят. Коляда це не є тільки пісня, а це є як сказати — це є стан життя в той момент. І ми навіть колядою вчора в Вашингтоні ходили, щоб може подати той імпульс, щоб допомогти Україні.

— Який меседж ви несете?

Наш основний меседж, який ми несемо — це "Все буде Україна!", що "Україна живе!", і її не знищити навіть попри те, що цього хочуть інші. Інший меседж — це те, що наша капела 106 років існує. Народилася вона в Києві у 18му році, а в 30их роках могла бути знищена. І старалися. А в концтаборах вони були в Німеччині, у німців. Також могли б знищити капелу. Навіть в еміграції, коли капела бандуристів приїхала сюди в 49му році минулого століття, також було дуже легко асиміляцію пройти і загубитися, і загубити той меседж в американському чужому світі. Але меседж той, що бандура далі існує, росте. Ми сьогодні на концерті бачили п'ять молодих хлопців, ще 12 років лише, а вони грають на бандурі. Оце Україна живе! То є меседж наш.

Нагадаємо, 23 листопада у Вашингтоні близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору.

А 19 листопада у Філадельфії відбулася акція до 1000 днів повномасштабної війни в Україні. Українська громада розгорнула один із найбільших прапорів у центрі міста.