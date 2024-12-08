Бандуристы в США рассказали о таинстве Рождества

Украинские бандуристы. Фото: Marco Concert

Рождественский период этого года украинская община Америки начала с бандуры и коляды в Филадельфии и Конгрессе Соединенных Штатов. Руководитель и дирижер Украинской капеллы бандуристов Северной Америки Олег Махлай рассказывает о месседжах, которые несут колядки и об их важности.

Интервью записала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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— Расскажите, пожалуйста, что происходит.

— У нас сегодня есть концерт и гастроли, которые называются "Украинское Рождество". И не только украинские песни, колядки и традиционные песни, но и всего мира колядки, песни этого рождественского сезона. И очень важно, чтобы люди, особенно не украинцы, услышали бандуру. Бандура — это корень нашего ансамбля. И уже 100 лет наша шляпа имеет миссию показать миру бандуру, нашу культуру. И через песню мы можем и историю показать Украину во всем мире.

— Как вы это делаете?

— Колядки руководят нами. Этот репертуар настолько богат украинским народом, что мне очень интересно смонтировать программу. Сейчас рождественская программа "Украинское Рождество", чтобы люди почувствовали. И сразу, когда они услышат нашу колядку, сразу настроение праздничное включается. Но мы также имели гастроли в Западной Канаде только пару месяцев назад. Тематика была —- "Все будет Украина!" и на английском языке "Ukraine lives!". Украина живет и наши не только исторические песни или религиозные песни. Но даже современные композиторы пишут, чтобы показать всем, что будет Украина. И я говорю, что это часть миссии нашей капеллы. И сейчас, во время войны, у нас еще большая ответственность помочь, как мы можем. Финансово это одно, но другое духовно, мы стараемся это сделать.

Руководитель и дирижер Украинской Капеллы Бандуристов Северной Америки Олег Махлай. Фото: Новини.LIVE

— Скажите, пожалуйста, как в такое тяжелое время колядовать и нести это слово Божие о рождении Христа, когда вся Украина, по сути, плачет?

— Сегодня на концерте на выступлении рассказывал, что мы должны праздновать Рождество, потому что Бог принес свет. А что это свет рождения Иисуса Христа. И потому мы надеемся, что добро преодолеет зло. И мы должны жить дальше. Мы должны показывать, мы должны врагу показывать, что нас нельзя преодолеть, что мы и будем на всех фронтах воевать. И снова сегодня режим российский старается все уничтожить украинское. Кобзарей убивали, бандуры жгли. А факт, что мы сегодня аккорды на бандуре играли, и бандура звучала, и мы колядки свои пели, и о наших в Бахмуте пели сегодня, например. Мы не забываем, что сейчас очень тяжело в Украине, но из-за колядок мы можем нам всем вспомнить, что есть свет, что нам будет помогать. И в этом не только рождественском времени, но вообще Украине.

— А что такое Коляда?

— Колядка это традиционное украинское. И в других культурах есть колядка. Это песня на темы о рождении Иисуса Христа.

– Для Вас?

— Для меня коляда это не только песня, очевидно. К примеру, мы вчера имели уникальные моменты, мы колядовали не по домам, как традиционно. А мы были в Конгрессе. Мы колядовали от конгрессменов до конгрессменов, полные строя бандуры. Мы в двух группах разделились. И если Коляда была вчера для нас, мы снова этот свет об Иисусе принесли в тех комнатах, где важные политические решения делают это так, но они также видели украинцы пришедшими к ним колядой. И я вчера им говорил, что Коляда это не только петь песню о Рождестве, это прийти в дом, это делиться радостью, это желать этим людям, хозяевам счастья, здоровья в Новом Году, во время Рождественских праздников. Коляда это не только песня, а это как сказать — это состояние жизни в тот момент. И мы даже колядой вчера в Вашингтоне ходили, чтобы подать тот импульс, чтобы помочь Украине.

— Какой месседж вы несете?

Наш основной месседж, который мы несем — это "Все будет Украина!", что "Украина живет!", и ее не уничтожить даже несмотря на то, что этого хотят другие. Другой месседж — это то, что наша капелла 106 лет существует. Родилась она в Киеве в 18-м году, а в 30-е годы могла быть уничтожена. И старались. А в концлагерях они были в Германии, у немцев. Также могли бы уничтожить капеллу. Даже в эмиграции, когда капелла бандуристов приехала сюда в 49 году прошлого века, также было очень легко ассимиляцию пройти и потеряться, и потерять тот месседж в американском чужом мире. Но месседж тот, что бандура дальше существует, растет. Мы сегодня на концерте видели пять молодых ребят, еще 12 лет всего, а они играют на бандуре. Вот Украина живет! Это месседж наш.

Напомним, 23 ноября в Вашингтоне около сотни человек собрались для памяти жертв Голодомора.

А 19 ноября в Филадельфии состоялась акция до 1000 дней полномасштабной войны в Украине . Украинская община развернула один из самых больших флагов в центре города.