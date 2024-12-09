Різдвяні ярмарки Дубліна 2024 -- як готуються до свята у столиці Ірландії

Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж
У Дубліні вже декілька тижнів триває підготовка до святкування Різдва. Ірландці і гості міста готують подарунки, проводять час у популярних у цій країні пабах та відвідують різдвяні локації. Цьогоріч великий ярмарок розташувався у головному урядовому комплексі будівель — Дублінському замку.
Святкова атмосфера вже відчувається майже на кожній вулиці столиці Ірландії. Гарними фото різдвяного ярмарку з Новини.LIVE поділилася україномовний тургід у Дубліні Наталя Міняйло.
Різдвяний ярмарок у Дубліні
За словами Наталії, ціни на ярмарку доволі високі. Наприклад, покататися на каруселі коштує 4 євро з людини. За запашний глінтвейн доведеться віддати 7,5 євро. Авторські блокноти ручної роботи обійдуться від 35 до 55 євро. Якщо є бажання придбати шарф, то доведеться заплатити 50 євро.
Тургід поділилась, що зараз в Ірландії вирує шторм Дарраг. Втім, зима цьогоріч доволі м'яка і Різдво традиційно обіцяє бути гарним.
Нагадаємо, різдвяні ярмарки тривають у багатьох столицях Європи. Раніше ми показали фоторепортаж зі столиці Австрії величного міста Відня.
Як ми повідомляли, Ірландія потерпає від потужного шторму Дарраг. У країні декілька днів був сильний вітер і дощ, багато домівок залишились без світла.
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