Різдвяні ярмарки Дубліна 2024 -- як готуються до свята у столиці Ірландії

Наталя відвідала різдвяний ярмарок разом із дочкою Соломією. Фото: Новини.LIVE

У Дубліні вже декілька тижнів триває підготовка до святкування Різдва. Ірландці і гості міста готують подарунки, проводять час у популярних у цій країні пабах та відвідують різдвяні локації. Цьогоріч великий ярмарок розташувався у головному урядовому комплексі будівель — Дублінському замку.

Святкова атмосфера вже відчувається майже на кожній вулиці столиці Ірландії. Гарними фото різдвяного ярмарку з Новини.LIVE поділилася україномовний тургід у Дубліні Наталя Міняйло.

Читайте також:

Різдвяний ярмарок у Дубліні

За словами Наталії, ціни на ярмарку доволі високі. Наприклад, покататися на каруселі коштує 4 євро з людини. За запашний глінтвейн доведеться віддати 7,5 євро. Авторські блокноти ручної роботи обійдуться від 35 до 55 євро. Якщо є бажання придбати шарф, то доведеться заплатити 50 євро.

Тургід поділилась, що зараз в Ірландії вирує шторм Дарраг. Втім, зима цьогоріч доволі м'яка і Різдво традиційно обіцяє бути гарним.

Дублінський замок. Фото: Новини.LIVE

Різдвяний ярмарок у Дубліні. Фото: Новини.LIVE

Різдвяна атмосфера. Фото: Новини.LIVE

Ярмарок у Дубліні. Фото: Новини.LIVE

Прикрашена урядова будівля у Дубліні. Фото: Новини.LIVE

Ялинка у Дублінському замку. Фото: Новини.LIVE

Карусель на різдвяному ярмарку у Дубліні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, різдвяні ярмарки тривають у багатьох столицях Європи. Раніше ми показали фоторепортаж зі столиці Австрії величного міста Відня.

Як ми повідомляли, Ірландія потерпає від потужного шторму Дарраг. У країні декілька днів був сильний вітер і дощ, багато домівок залишились без світла.