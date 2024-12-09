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Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж

9 грудня 2024 01:55
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Різдвяні ярмарки Дубліна 2024 -- як готуються до свята у столиці Ірландії
Наталя відвідала різдвяний ярмарок разом із дочкою Соломією. Фото: Новини.LIVE
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

У Дубліні вже декілька тижнів триває підготовка до святкування Різдва. Ірландці і гості міста готують подарунки, проводять час у популярних у цій країні пабах та відвідують різдвяні локації. Цьогоріч великий ярмарок розташувався у головному урядовому комплексі будівель — Дублінському замку.

Святкова атмосфера вже відчувається майже на кожній вулиці столиці Ірландії. Гарними фото різдвяного ярмарку з Новини.LIVE поділилася україномовний тургід у Дубліні Наталя Міняйло. 

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За словами Наталії, ціни на ярмарку доволі високі. Наприклад, покататися на каруселі коштує 4 євро з людини. За запашний глінтвейн доведеться віддати 7,5 євро. Авторські блокноти ручної роботи обійдуться від 35 до 55 євро. Якщо є бажання придбати шарф, то доведеться заплатити 50 євро.

Тургід поділилась, що зараз в Ірландії вирує шторм Дарраг. Втім, зима цьогоріч доволі м'яка і Різдво традиційно обіцяє бути гарним.

Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж - фото 1
Дублінський замок. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж - фото 2
Різдвяний ярмарок у Дубліні. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж - фото 3
Різдвяна атмосфера. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж - фото 4
Ярмарок у Дубліні. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж - фото 5
Прикрашена урядова будівля у Дубліні. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж - фото 6
Ялинка у Дублінському замку. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні ярмарки Дубліна захоплюють затишком — фоторепортаж - фото 7
Карусель на різдвяному ярмарку у Дубліні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, різдвяні ярмарки тривають у багатьох столицях Європи. Раніше ми показали фоторепортаж зі столиці Австрії величного міста Відня.

Як ми повідомляли, Ірландія потерпає від потужного шторму Дарраг. У країні декілька днів був сильний вітер і дощ, багато домівок залишились без світла.

Ірландія ярмарки Різдво свято Новий рік 2025

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