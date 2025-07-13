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Главная Новости дня Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне — названа дата

Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне — названа дата

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 18:08
Рютте посетит Вашингтон и встретится с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приедет в Вашингтон на следующей неделе. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет пресс-служба НАТО в воскресенье, 13 июля.

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"14-15 июля 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что во время визита Рютте встретится с Трампом, государственным секретарем США Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, а также членами Конгресса.

Отметим, что этот визит состоится на фоне сообщений о возможности выделения Трампом новых средств на помощь Украине.

Ранее издание CBS News со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины.

А Politico сообщало, что Конгресс США готов к принятию закона Линдси Грэма против РФ.

США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте война в Украине Вашингтон
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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