Рютте посетит Вашингтон и встретится с Трампом

Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне — названа дата
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приедет в Вашингтон на следующей неделе. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет пресс-служба НАТО в воскресенье, 13 июля.
Визит Рютте в США
"14-15 июля 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что во время визита Рютте встретится с Трампом, государственным секретарем США Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, а также членами Конгресса.
Отметим, что этот визит состоится на фоне сообщений о возможности выделения Трампом новых средств на помощь Украине.
Ранее издание CBS News со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины.
А Politico сообщало, что Конгресс США готов к принятию закона Линдси Грэма против РФ.
Читайте Новини.LIVE!