Рютте посетит Вашингтон и встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приедет в Вашингтон на следующей неделе. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет пресс-служба НАТО в воскресенье, 13 июля.

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Визит Рютте в США

"14-15 июля 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что во время визита Рютте встретится с Трампом, государственным секретарем США Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, а также членами Конгресса.

Отметим, что этот визит состоится на фоне сообщений о возможности выделения Трампом новых средств на помощь Украине.

Ранее издание CBS News со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины.

А Politico сообщало, что Конгресс США готов к принятию закона Линдси Грэма против РФ.