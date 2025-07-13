Рютте відвідає Вашингтон та зустрінеться з Трампом

Рютте зустрінеться з Трампом у Вашингтоні — названо дату
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїде до Вашингтона наступного тижня. Там він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише пресслужба НАТО у неділю, 13 липня.
Візит Рютте до США
"14-15 липня 2025 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон", — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що під час візиту Рютте зустрінеться з Трампом, державним секретарем США Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Хегсетом, а також членами Конгресу.
Зазначимо, що цей візит відбудеться на тлі повідомлень про можливість виділення Трампом нових коштів на допомогу Україні.
Раніше видання CBS News з посиланням на власні джерела писало, що Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України.
А Politico повідомляло, що Конгрес США готовий до ухвалення закону Ліндсі Грема проти РФ.
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