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Рютте зустрінеться з Трампом у Вашингтоні — названо дату

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 18:08
Рютте відвідає Вашингтон та зустрінеться з Трампом
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїде до Вашингтона наступного тижня. Там він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише пресслужба НАТО у неділю, 13 липня.

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Візит Рютте до США

"14-15 липня 2025 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що під час візиту Рютте зустрінеться з Трампом, державним секретарем США Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Хегсетом, а також членами Конгресу.

Зазначимо, що цей візит відбудеться на тлі повідомлень про можливість виділення Трампом нових коштів на допомогу Україні.

Раніше видання CBS News з посиланням на власні джерела писало, що Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України. 

А Politico повідомляло, що Конгрес США готовий до ухвалення закону Ліндсі Грема проти РФ.

США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте війна в Україні Вашингтон
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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