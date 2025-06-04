Рютте прокомментировал операцию СБУ по российской авиации

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте отреагировал на недавнюю операцию Службы безопасности Украины "Паутина". По его словам, эта атака была нацелена на способность РФ обстреливать Украину.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места.

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Что говорят в НАТО об операции СБУ

"Думаю, есть веские причины всего происходящего на фронте. Вы знаете, что Украина имеет нашу полную поддержку. Все союзники хотят, чтобы Украина имела лучшую позицию на переговорах. Мы стремимся довести этот конфликт до длительного завершения", — сказал Рютте.

По его словам, воскресная операция СБУ была нацелена на способность России атаковать невинных украинских гражданских по всей стране. Генсек НАТО отметил, что "четко принимает это во внимание".

Также Рютте не хочет комментировать каждый шаг и оценивать, что это означает для ситуации и войны, "потому что это не всегда полезно".

Напомним, в результате операции СБУ "Паутина" был поражен 41 российский самолет на четырех военных аэродромах врага.

Так, в соцсетях появились фото последствий поражения авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ.

Также в СБУ показали кадры, как начиналась спецоперация на территории России.