Операція "Павутина" — Радіо Свобода показала фото до і після ураження авіабази

Російський аеродром "Бєлая" після атаки дронів. Фото: скриншот

У неділю, 1 червня, СБУ провели операцію "Павутина", мета якою полягала в атаці дронами по аеродромам Росії. У мережі з’явилися фото наслідків ураження українськими дронами авіабази "Бєлая" в Іркутській області РФ.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода" у вівторок, 3 червня.

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Аналітики "Радіо Свобода" дослідили супутникові фото, зроблені після атаки дронів Служби безпеки України на російську військову авіабазу "Бєлая".

Результати цього аналізу дозволили незалежно підтвердити факт знищення щонайменше одинадцяти стратегічних бомбардувальників армії РФ. Удар був частиною масштабної операції СБУ під назвою "Павутина", реалізованої 1 червня 2025 року.

"7 Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), 4 Ту-22 М3 та один вантажний літак Ан-12, що не належить до стратегічної авіації", — підсумували фахівці.

На аеродромі "Бєлая" вдалося верфікувати знищення чотирьох Ту-22 і трьох Ту-95. Ще один Ту-95, ймовірно, пошкоджений.

Нагадаємо, що, за словами інженерів AiTelly, українські спецслужби ретельно готувалися до масштабної атаки на російські військові аеродроми в межах операції "Павутина". У результаті спецоперації дрони СБУ завдали ударів одночасно по чотирьох ключових об'єктах авіаційної інфраструктури РФ — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Така синхронна тактика дозволила завдати максимальної шкоди авіапарку противника в найкоротші строки.

За даними Генштабу, в результаті удару по військових аеродромах на території РФ було знищено 41 російський військовий літак.