Операция "Паутина" - Радио Свобода показала фото до и после поражения авиабазы

Российский аэродром "Белая" после атаки дронов. Фото: скриншот

В воскресенье, 1 июня, СБУ провели операцию "Паутина", цель которой заключалась в атаке дронами по аэродромам России. В сети появились фото последствий поражения украинскими дронами авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" во вторник, 3 июня.

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Аналитики "Радио Свобода" исследовали спутниковые фото, сделанные после атаки дронов Службы безопасности Украины на российскую военную авиабазу "Белая".

Результаты этого анализа позволили независимо подтвердить факт уничтожения по меньшей мере одиннадцати стратегических бомбардировщиков армии РФ. Удар был частью масштабной операции СБУ под названием "Паутина", реализованной 1 июня 2025 года.

"7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежден), 4 Ту-22 М3 и один грузовой самолет Ан-12, который не относится к стратегической авиации", — подытожили специалисты.

На аэродроме "Белая" удалось верфицировать уничтожение четырех Ту-22 и трех Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, поврежден.

Напомним, что, по словам инженеров AiTelly, украинские спецслужбы тщательно готовились к масштабной атаке на российские военные аэродромы в рамках операции "Паутина". В результате спецоперации дроны СБУ нанесли удары одновременно по четырем ключевым объектам авиационной инфраструктуры РФ — "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Такая синхронная тактика позволила нанести максимальный урон авиапарку противника в кратчайшие сроки.

По данным Генштаба, в результате удара по военным аэродромам на территории РФ был уничтожен 41 российский военный самолет.