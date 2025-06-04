У НАТО підтвердили запрошення України на саміт у Гаазі — чи буде Зеленський

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну запросили на саміт НАТО у Гаазі 24-25 червня. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте підтвердив запрошення, втім, чи буде там Зеленський — генсек не уточнив.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця.

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Участь України в саміті НАТО

"Насправді я запрошую Україну на саміт. Ми якнайшвидше оприлюднимо програму з детальнішою інформацією щодо України і НАТО", — сказав Рютте.

За його словами, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України з міністрами оборони. Так, завтра відбудеться Рада НАТО-Україна й такі зустрічі продовжаться задля забезпечення координації на майбутнє.

"І саміт безумовно зіграє свою роль. Знову ж таки, я запросив Україну, і ми оприлюднимо програму у належний час. Ви побачите, що станеться", — додав генсек НАТО.

Візит Зеленського на саміт НАТО

В Рютте запитали, чи означає запрошення України на саміт безпосередньо участь президента Володимира Зеленського в зустрічі, але він не дав однозначної відповіді.

Нагадаємо, Рютте заявив, що рішення США щодо незворотності шляху України до НАТО — досі актуальне.

Раніше джерела Новини.LIVE в НАТО повідомили, що Україна візьме участь у саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 травня.