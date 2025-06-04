У НАТО підтвердили запрошення України на саміт у Гаазі — чи буде Зеленський

Рютте пояснив щодо запрошення України на саміт НАТО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну запросили на саміт НАТО у Гаазі 24-25 червня. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте підтвердив запрошення, втім, чи буде там Зеленський — генсек не уточнив.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця.
Участь України в саміті НАТО
"Насправді я запрошую Україну на саміт. Ми якнайшвидше оприлюднимо програму з детальнішою інформацією щодо України і НАТО", — сказав Рютте.
За його словами, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України з міністрами оборони. Так, завтра відбудеться Рада НАТО-Україна й такі зустрічі продовжаться задля забезпечення координації на майбутнє.
"І саміт безумовно зіграє свою роль. Знову ж таки, я запросив Україну, і ми оприлюднимо програму у належний час. Ви побачите, що станеться", — додав генсек НАТО.
Візит Зеленського на саміт НАТО
В Рютте запитали, чи означає запрошення України на саміт безпосередньо участь президента Володимира Зеленського в зустрічі, але він не дав однозначної відповіді.
Нагадаємо, Рютте заявив, що рішення США щодо незворотності шляху України до НАТО — досі актуальне.
Раніше джерела Новини.LIVE в НАТО повідомили, що Україна візьме участь у саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 травня.
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