В НАТО подтвердили приглашение Украины на саммит в Гааге — будет ли Зеленский

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге 24-25 июня. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте подтвердил приглашение, впрочем, будет ли там Зеленский — генсек не уточнил.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места.

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"На самом деле я приглашаю Украину на саммит. Мы как можно быстрее обнародуем программу с более подробной информацией относительно Украины и НАТО", — сказал Рютте.

По его словам, состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины с министрами обороны. Так, завтра состоится Совет НАТО-Украина и такие встречи продолжатся для обеспечения координации на будущее.

"И саммит безусловно сыграет свою роль. Опять же, я пригласил Украину, и мы обнародуем программу в надлежащее время. Вы увидите, что произойдет", — добавил генсек НАТО.

Визит Зеленского на саммит НАТО

У Рютте спросили, означает ли приглашение Украины на саммит непосредственно участие президента Владимира Зеленского во встрече, но он не дал однозначного ответа.

Напомним, Рютте заявил, что решение США относительно необратимости пути Украины в НАТО — до сих пор актуально.

Ранее источники Новини.LIVE в НАТО сообщили, что Украина примет участие в саммите Альянса, который состоится в Гааге 24-25 мая.