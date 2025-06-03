Зеленський зустрівся з Гроссі у Києві 3 червня — говорили про ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: ОП

У вівторок, 3 червня, Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі. Він вже вдванадцяте відвідує Україну з початку повномасштабної війни.

Про це повідомили в Офісі президента (ОП).

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Деталі зустрічі Зеленського та Гроссі

Зеленський під час зустріч подякував МАГАТЕ за постійну присутність на українських атомних станціях і моніторинг безпеки в умовах російської агресії.

Основна увага переговорів була зосереджена на ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Зеленський наголосив, що присутність місії МАГАТЕ на станції має повністю відповідати нормам міжнародного права, а будь-які спроби Росії перезапустити реактори є абсолютно неприйнятними.

Гроссі, своєю чергою, підтвердив, що наразі немає жодних мінімально безпечних умов для перезапуску енергоблоків.

Сторони також обговорили стан ядерної безпеки на інших об’єктах, зокрема на Чорнобильській АЕС, укриття якої було пошкоджене внаслідок російського дронового удару.

Окремо йшлося про майбутні спільні проєкти України та МАГАТЕ в атомній галузі. Їх планують представити на міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

Також ми писали, що міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані території.