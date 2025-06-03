Зеленский встретился с Гросси в Киеве 3 июня - говорили о ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: ОП

Во вторник, 3 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси. Он уже в двенадцатый раз посещает Украину с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Офисе президента (ОП).

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Детали встречи Зеленского и Гросси

Зеленский во время встречи поблагодарил МАГАТЭ за постоянное присутствие на украинских атомных станциях и мониторинг безопасности в условиях российской агрессии.

Основное внимание переговоров было сосредоточено на ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС. Зеленский подчеркнул, что присутствие миссии МАГАТЭ на станции должно полностью соответствовать нормам международного права, а любые попытки России перезапустить реакторы абсолютно неприемлемы.

Гросси, в свою очередь, подтвердил, что пока нет никаких минимально безопасных условий для перезапуска энергоблоков.

Стороны также обсудили состояние ядерной безопасности на других объектах, в частности на Чернобыльской АЭС, укрытие которой было повреждено в результате российского дронового удара.

Отдельно речь шла о будущих совместных проектах Украины и МАГАТЭ в атомной отрасли. Их планируют представить на международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Также мы писали, что международное агентство по атомной энергии провело ротацию на Запорожской атомной электростанции из-за оккупированных территорий.