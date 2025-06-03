Зеленский встретился с Гросси в Киеве 3 июня - говорили о ЗАЭС

Гросси объяснил Зеленскому, сможет ли РФ запустить ЗАЭС
Во вторник, 3 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси. Он уже в двенадцатый раз посещает Украину с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщили в Офисе президента (ОП).
Детали встречи Зеленского и Гросси
Зеленский во время встречи поблагодарил МАГАТЭ за постоянное присутствие на украинских атомных станциях и мониторинг безопасности в условиях российской агрессии.
Основное внимание переговоров было сосредоточено на ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС. Зеленский подчеркнул, что присутствие миссии МАГАТЭ на станции должно полностью соответствовать нормам международного права, а любые попытки России перезапустить реакторы абсолютно неприемлемы.
Гросси, в свою очередь, подтвердил, что пока нет никаких минимально безопасных условий для перезапуска энергоблоков.
Стороны также обсудили состояние ядерной безопасности на других объектах, в частности на Чернобыльской АЭС, укрытие которой было повреждено в результате российского дронового удара.
Отдельно речь шла о будущих совместных проектах Украины и МАГАТЭ в атомной отрасли. Их планируют представить на международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.
Также мы писали, что международное агентство по атомной энергии провело ротацию на Запорожской атомной электростанции из-за оккупированных территорий.
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