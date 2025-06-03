Візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі в Україну 3 червня — про що говорив із Сибігою

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі. Сторони зосередилися на безпековій ситуації навколо Запорізької АЕС, яка залишається під окупацією Росії.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у вівторок, 3 червня.

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Деталі зустрічі

Сибіга наголосив, що Україна була і залишається єдиним законним власником ЗАЕС та закликав міжнародну спільноту підтримати ініціативи з її деокупації. Він також зазначив, що спроби РФ перезапустити станцію є неприпустимими та технічно неможливими через відсутність охолодження й стабільного електропостачання, що створює ризик ядерного інциденту.

Рафаель Гроссі, у свою чергу, підтвердив участь у липневій Конференції з відновлення України в Римі. Також сторони обговорили залучення міжнародних фінансових інституцій до проєктів модернізації критичної інфраструктури, зокрема об’єкта "Укриття" на ЧАЕС.

Окремо співрозмовники розглянули подальші кроки для розвитку української атомної енергетики.

Раніше у МАГАТЕ заявляли, що наразі немає жодних свідчень того, що Росія планує запуск тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Також ми писали, що Україна хоче повернути Запорізьку атомну електростанцію. В окупації вона не буде працювати належним чином.