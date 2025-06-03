Визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Украину 3 июня - о чем говорил с Сибигой

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси. Стороны сосредоточились на ситуации безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая остается под оккупацией России.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины во вторник, 3 июня.

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Детали встречи

Сибига отметил, что Украина была и остается единственным законным владельцем ЗАЭС и призвал международное сообщество поддержать инициативы по ее деоккупации. Он также отметил, что попытки РФ перезапустить станцию недопустимы и технически невозможны из-за отсутствия охлаждения и стабильного электроснабжения, что создает риск ядерного инцидента.

Рафаэль Гросси, в свою очередь, подтвердил участие в июльской Конференции по восстановлению Украины в Риме. Также стороны обсудили привлечение международных финансовых институтов к проектам модернизации критической инфраструктуры, в частности объекта "Укрытие" на ЧАЭС.

Отдельно собеседники рассмотрели дальнейшие шаги для развития украинской атомной энергетики.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что пока нет никаких свидетельств того, что Россия планирует запуск временно оккупированной Запорожской АЭС.

Также мы писали, что Украина хочет вернуть Запорожскую атомную электростанцию. В оккупации она не будет работать должным образом.