Чи планує РФ запуск Запорізької АЕС - дані МАГАТЕ

Окупант на ЗАЕС. Фото: Reuters

Наразі немає жодних свідчень того, що Росія планує запуск тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Ситуація залишається під контролем МАГАТЕ.

Про це Reuters повідомив представник МАГАТЕ на умовах анонімності.

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"Наші команди продовжують підтверджувати, що наразі немає жодних ознак того, що зараз буде вестися активна підготовка до перезапуску станції", — сказав співробітник МАГАТЕ.

Коментар поступив після того, як Україна поскаржилася на повідомлення про те, що Росія готується підключити її до своєї енергосистеми.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має намір відновити контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Він підкреслив, що в умовах окупації об'єкт не може функціонувати повноцінно та безпечно.

До цього в Енергоатомі повідомили про кількість співробітників Запорізької АЕС, яких російські окупанти незаконно утримують під вартою. Значна частина цих людей була несправедливо засуджена до тривалого ув’язнення.