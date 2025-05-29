Планирует ли РФ запуск Запорожской АЭС - данные МАГАТЭ

Оккупант на ЗАЭС. Фото: Reuters

Пока нет никаких свидетельств того, что Россия планирует запуск временно оккупированной Запорожской АЭС. Ситуация остается под контролем МАГАТЭ.

Об этом Reuters сообщил представитель МАГАТЭ на условиях анонимности.

Реклама

Читайте также:

Планирует ли РФ запуск Запорожской АЭС

"Наши команды продолжают подтверждать, что пока нет никаких признаков того, что сейчас будет вестись активная подготовка к перезапуску станции", — сказал сотрудник МАГАТЭ.

Комментарий поступил после того, как Украина пожаловалась на сообщения о том, что Россия готовится подключить ее к своей энергосистеме.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина намерена восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией. Он подчеркнул, что в условиях оккупации объект не может функционировать полноценно и безопасно.

До этого в "Энергоатоме" сообщили о количестве сотрудников Запорожской АЭС, которых российские оккупанты незаконно удерживают под стражей. Значительная часть этих людей была несправедливо приговорена к длительному заключению.