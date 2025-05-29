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В МАГАТЭ ответили, планирует ли РФ запуск Запорожской АЭС

29 мая 2025 21:08
Анастасия Писаненко - редактор
Планирует ли РФ запуск Запорожской АЭС - данные МАГАТЭ
Оккупант на ЗАЭС. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Пока нет никаких свидетельств того, что Россия планирует запуск временно оккупированной Запорожской АЭС. Ситуация остается под контролем МАГАТЭ.

Об этом Reuters сообщил представитель МАГАТЭ на условиях анонимности.

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"Наши команды продолжают подтверждать, что пока нет никаких признаков того, что сейчас будет вестись активная подготовка к перезапуску станции", — сказал сотрудник МАГАТЭ.

Комментарий поступил после того, как Украина пожаловалась на сообщения о том, что Россия готовится подключить ее к своей энергосистеме.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина намерена восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией. Он подчеркнул, что в условиях оккупации объект не может функционировать полноценно и безопасно.

До этого в "Энергоатоме" сообщили о количестве сотрудников Запорожской АЭС, которых российские оккупанты незаконно удерживают под стражей. Значительная часть этих людей была несправедливо приговорена к длительному заключению.

ЗАЭС МАГАТЭ война в Украине Запорожская АЭС Россия
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