Рютте прокоментував операцію СБУ щодо російської авіації

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте відреагував на нещодавню операцію Служби безпеки України "Павутина". За його словами, ця атака була націлена на здатність РФ обстрілювати Україну.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця.

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"Думаю, є вагомі причини все що відбувається на фронті. Ви знаєте, що Україна має нашу повну підтримку. Усі союзники хочуть, щоб Україна мала найкращу позицію на переговорах. Ми прагнемо довести цей конфлікт до тривалого завершення", — сказав Рютте.

За його словами, недільна операція СБУ була націлена на здатність Росії атакувати невинних українських цивільних по всій країні. Генсек НАТО зазначив, що "чітко бере це до уваги".

Також Рютте не хоче коментувати кожен крок і оцінювати, що це означає для ситуації та війни, "бо це не завжди корисно".

Нагадаємо, внаслідок операції СБУ "Павутина" було уражено 41 російський літак на чотирьох військових аеродромах ворога.

Так, у соцмережах з’явилися фото наслідків ураження авіабази "Бєлая" в Іркутській області РФ.

Також в СБУ показали кадри, як розпочиналася спецоперація на території Росії.