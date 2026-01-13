Рютте назвал потери оккупантов в Украине за месяц

Марк Рютте. Фото иллюстративное: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия сейчас теряет огромное количество солдат, которые сталкиваются с крепкой обороной Вооруженных Сил Украины. По его словам, потери живой силы оккупантов за месяц больше, чем у Советского союза за десять лет Афганской войны.

Глава Альянса напомнил, что из-за устойчивой украинской обороны российские войска несут сейчас масштабные потери.

"За один месяц это составляет от 20 000 до 25 000 российских солдат, которые погибают. Я говорю не о тяжелораненых, а об убитых — мертвых — от 20 000 до 25 000 в месяц", — отметил Рютте.

Рютте предложил сравнить это с афганской войной 1980-х годов, где советские войска потеряли около 20 000 солдат в течение десяти лет. И это разительный контраст с российско-украинской войной, когда Кремль теряет такое же количество, или даже больше всего за один месяц.

