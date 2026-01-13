Видео
Рютте назвал, сколько солдат РФ в месяц погибает в Украине

Дата публикации 13 января 2026 17:41
Рютте назвал потери оккупантов в Украине за месяц
Марк Рютте. Фото иллюстративное: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия сейчас теряет огромное количество солдат, которые сталкиваются с крепкой обороной Вооруженных Сил Украины. По его словам, потери живой силы оккупантов за месяц больше, чем у Советского союза за десять лет Афганской войны.

Об этом сообщает Clash Report.

Читайте также:

НАТО объявило потери России

Глава Альянса напомнил, что из-за устойчивой украинской обороны российские войска несут сейчас масштабные потери.

"За один месяц это составляет от 20 000 до 25 000 российских солдат, которые погибают. Я говорю не о тяжелораненых, а об убитых — мертвых — от 20 000 до 25 000 в месяц", — отметил Рютте.

Рютте предложил сравнить это с афганской войной 1980-х годов, где советские войска потеряли около 20 000 солдат в течение десяти лет. И это разительный контраст с российско-украинской войной, когда Кремль теряет такое же количество, или даже больше всего за один месяц.

Напомним, что Рютте сообщил, зачем Кремль бил "Орешником" по Львову. Целью было ослабление помощи Украине от НАТО.

Ранее мы также информировали, что Рютте заявил: внутри НАТО нет консенсуса по Украине. Некоторые страны выступают против ее членства.

Афганистан Марк Рютте война в Украине Россия потери оккупантов
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
