Україна
Рютте назвав, скільки солдат РФ у місяць гине в Україні

Рютте назвав, скільки солдат РФ у місяць гине в Україні

Дата публікації: 13 січня 2026 17:41
Рютте назвав втрати окупантів в Україні за місяць
Марк Рютте. Фото ілюстративне: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія наразі втрачає величезну кількість солдат, які стикаються з міцною обороною Збройних Сил України. За його словами, втрати живої сили окупантів за місяць більші, ніж у Радянського союзу за десять років Афганської війни.

Про це повідомляє Clash Report.

НАТО оголосило втрати Росії

Очільник Альянсу нагадав, що через стійку українську оборону російські війська зазнають наразі масштабних втрат.

"За один місяць це становить від 20 000 до 25 000 російських солдатів, які гинуть. Я говорю не про тяжкопоранених, а про вбитих — мертвих — від 20 000 до 25 000 на місяць", — зазначив Рютте.

Рютте запропонував порівняти це з афганською війною 1980-х років, де радянські війська втратили близько 20 000 солдатів протягом десяти років. І це разючий контраст з російсько-українською війною, коли Кремль втрачає таку ж кількість, чи навіть більше лише за один місяць. 

Нагадаємо, що Рютте повідомив, навіщо Кремль бив "Орєшніком" по Львову. Ціллю було послаблення допомоги Україні від НАТО.

Раніше ми також інформували, що Рютте заявив: всередині НАТО немає консенсусу щодо України. Деякі країни виступають проти її членства.

Афганістан Марк Рютте війна в Україні Росія втрати окупантів
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
