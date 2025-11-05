Видео
Дата публикации 5 ноября 2025 08:42
обновлено: 09:07
Год назад Трамп выиграл выборы в США — как это было
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ровно год назад американцы избрали Дональда Трампа 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом стало одним из главных политических событий 2024 года.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Год назад Дональда Трампа избрали президентом США

Ровно год назад, 5 ноября 2024 года, в Соединенных Штатах состоялись президентские выборы, по результатам которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его соперницей была представительница Демократической партии, бывший вице-президент Камала Харрис.

По подсчетам, Трамп получил 312 голосов избирателей, тогда как Харрис — 226. В народном голосовании он набрал около 49,8% голосов избирателей. Ключевую роль в победе республиканца сыграли так называемые "шаткие" штаты — Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин, которые преимущественно изменили свою поддержку в пользу Трампа. Явка избирателей достигла почти 64%.

Победа Трампа стала политическим возвращением: он уже занимал пост президента в 2017-2021 годах и стал лишь вторым человеком в истории США, которого избрали на второй срок после перерыва.

Кампания проходила на фоне роста недовольства американцев экономической ситуацией, высокими ценами и политикой администрации демократов в отношении иммиграции.

Вместе с победой Трампа Республиканская партия получила контроль над обеими палатами Конгресса — Сенатом и Палатой представителей, что дало ей полное политическое преимущество в Вашингтоне. Инаугурация 47-го президента США состоялась 20 января 2025 года.

Зеленський і Трамп
Зеленский и Трамп. Фото: Reuters

Год назад Трамп выиграл выборы — ключевые решения по Украине

За год на посту президента США Дональд Трамп принял ряд решений, которые оказали заметное влияние на отношения с Украиной. Одни из наиболее заметных шагов — инициативы по созданию совместных инвестиционных проектов для восстановления инфраструктуры и энергетики. А также требования к европейским партнерам брать на себя большую часть финансовой и военной поддержки.

В первом полугодии администрация Трампа инициировала проверки эффективности использования военной помощи, что привело к временному сокращению некоторых поставок. После дискуссий в Конгрессе часть поставок была восстановлена, однако суммы и форма помощи подверглись коррекциям.

В то же время Вашингтон и Киев согласовали подход к привлечению частных инвестиций в украинские проекты, включая соглашения по энергетическому сектору и добыче критических ресурсов.

Заявления президента о готовности вести переговоры с российским руководством о прекращении боевых действий вызвали в Украине и среди союзников осторожную реакцию. В Киеве подчеркивали, что любые договоренности должны сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Аналитики отмечают, что политика администрации Трампа сочетает стремление к дипломатическому урегулированию с одновременным давлением на европейские столицы для большего финансового участия.

В течение года Дональд Трамп и Владимир Зеленский встречались несколько раз. Во время встреч лидеры обсуждали дальнейшую поддержку Украины, привлечение американских инвестиций в восстановление, а также окончание полномасштабной войны.

Недавно Трамп ответил, планирует ли идти на третий президентский срок.

Также глава Белого дома спрогнозировал, когда может закончиться полномасштабная война в Украине.

США выборы Дональд Трамп политики Америка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
