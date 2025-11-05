Рік тому Трамп виграв вибори у США — як це було

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Рівно рік тому американці обрали Дональда Трампа 47-м президентом США. Його повернення у Білий дім стало однією з головних політичних подій 2024 року.

Лідер США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Рік тому Дональда Трампа обрали президентом США

Рівно рік тому, 5 листопада 2024 року, у Сполучених Штатах відбулися президентські вибори, за результатами яких перемогу здобув республіканець Дональд Трамп. Його суперницею була представниця Демократичної партії, колишня віцепрезидентка Камала Гарріс.

За підрахунками, Трамп отримав 312 голосів виборців, тоді як Гарріс — 226. У народному голосуванні він набрав близько 49,8% голосів виборців. Ключову роль у перемозі республіканця відіграли так звані "хиткі" штати — Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Вісконсин, які переважно змінили свою підтримку на користь Трампа. Явка виборців сягнула майже 64%.

Перемога Трампа стала політичним поверненням: він уже обіймав посаду президента у 2017–2021 роках і став лише другою людиною в історії США, яку обрали на другий термін після перерви.

Кампанія відбувалася на тлі зростання невдоволення американців економічною ситуацією, високими цінами та політикою адміністрації демократів щодо імміграції.

Разом із перемогою Трампа Республіканська партія здобула контроль над обома палатами Конгресу — Сенатом і Палатою представників, що дало їй повну політичну перевагу у Вашингтоні. Інавгурація 47-го президента США відбулася 20 січня 2025 року.

Зеленський та Трамп. Фото: Reuters

Рік тому Трамп виграв вибори — ключові рішення щодо України

За рік на посаді президента США Дональд Трамп ухвалив низку рішень, які справили помітний вплив на відносини з Україною. Одні з найбільш помітних кроків — ініціативи щодо створення спільних інвестиційних проєктів для відбудови інфраструктури та енергетики. А також вимоги до європейських партнерів брати на себе більшу частину фінансової й військової підтримки.

У першому півріччі адміністрація Трампа ініціювала перевірки ефективності використання військової допомоги, що призвело до тимчасового скорочення деяких постачань. Після дискусій у Конгресі частина поставок була відновлена, проте суми й форма допомоги зазнали корекцій.

Водночас Вашингтон і Київ погодили підхід до залучення приватних інвестицій в українські проєкти, включно з угодами з енергетичного сектору та видобутку критичних ресурсів.

Заяви президента про готовність вести переговори з російським керівництвом щодо припинення бойових дій викликали в Україні й серед союзників обережну реакцію. В Києві підкреслювали, що будь-які домовленості мають зберегти суверенітет і територіальну цілісність України.

Аналітики відзначають, що політика адміністрації Трампа поєднує прагнення до дипломатичного врегулювання з одночасним тиском на європейські столиці для більшої фінансової участі.

Протягом року Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрічалися декілька разів. Під час зустрічей лідери обговорювали подальшу підтримку України, залучення американських інвестицій у відбудову, а також закінчення повномасштабної війни.

Нещодавно Трамп відповів, чи планує йти на третій президентський термін.

Також очільник Білого дому спрогнозував, коли може закінчитися повномасштабна війна в Україні.