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Год активной обороны и какой будет помощь США — ефір Новини.LIVE

8 января 2024 21:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Год активной обороны и какой будет помощь США — ефір Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал политолог Вадим Карасев. Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят возможное вступление Украины в ЕС во время войны и не только.

Эфир можно посмотреть в 21:00 по ссылке.

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О чем эфир

Во время эфира в студии Вечір.LIVE ведущая Юлия Литвиненко поговорит с политологом Вадимом Карасевым о тренде на сегментацию мира.

В то же время они проанализируют, угрожает ли Украине заморозка войны в 2024 году и почему Европа не умеет воевать.

Кроме того, темой эфира станет — возможно ли вступление Украины в ЕС во время войны и пойдет ли Запад на уменьшение помощи Украине и многое другое.

Напомним, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет все формальные полномочия по выделению военной помощи Украине в размере 4,2 миллиарда долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.

Также мы писали, что Конгресс США наконец-то согласовал финансирование работы правительства на 2024 год. Американский президент отмечает, что пора действовать, и настаивает на помощи Украине.

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