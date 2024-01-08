Рік активної оборони та якою буде допомога США — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став політолог Вадим Карасьов. Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять чи можливий вступ України до ЄС під час війни і не тільки.

Ефір можна переглянути о 21:00 за посиланням.

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Під час ефіру в студії Вечір.LIVE ведуча Юлія Литвиненко поговорить з політологом Вадимом Карасьовим про тренд на сегментацію світу.

Водночас вони проаналізують, чи загрожує Україні замороження війни у 2024 році та чому Європа не вміє воювати.

Крім того, темою ефіру стане — чи можливий вступ України до ЄС під час війни та чи піде Захід на зменшення допомоги Україні й багато іншого.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки має усі формальні повноваження для виділення військової допомоги Україні у розмірі 4,2 мільярда доларів. Однак остаточне рішення залишається за американським Конгресом, тому що без його ухвали Пентагон не може передати кошти країні, яка перебуває у стані війни.

Також ми писали, що Конгрес США нарешті узгодив фінансування роботи уряду на 2024 рік. Американський президент наголошує, що час діяти, та наполягає на допомозі Україні.