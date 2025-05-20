Сегодня шесть лет от инаугурации Зеленского - как это было

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине 20 мая 2019 года после инаугурации Владимир Зеленский занял пост президента. Тогда он одержал победу на выборах с результатом более 73% голосов во втором туре, что стало рекордом.

Как прошла инаугурация президента шесть лет назад, напомним в материале Новини.LIVE.

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Инаугурация шестого президента 20 мая 2019 года стала одной из самых ярких и нестандартных в истории независимой Украины. Сначала Зеленский зачитал текст присяги украинскому народу, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, которые являются традиционными символами для этого мероприятия.

Владимир Зеленский принимает присягу. Фото: ОП

Владимир Зеленский после инаугурации после инаугурации. Фото: ОП

В Верховную Раду он решил пойти пешком через Мариинский парк, общаясь с людьми. Таким образом он проявил открытость, что символизировало новый стиль в политике. Инаугурация проходила в скромном и деловом стиле: без парада и масштабных празднований.

Владимир Зеленский направляется в парламент. Фото: ОП

Владимир Зеленский здоровается с людьми. Фото: ОП

Во время речи Зеленский сказал об обновлении власти, подчеркнул важность доверия народа и вспомнил о войне на востоке страны.

Владимир Зеленский в Верховной Раде. Фото: ОП

Владимир Зеленский. фото: ОП

Сразу после принесения присяги он объявил о роспуске парламента восьмого созыва, таким образом начав досрочные выборы в Верховную Раду.

Экс-глава Конституционного Суда Наталья Шаптала передает конституцию Владимиру Зеленскому. Фото: ОП

Известно, что Зеленский стал первым президентом Украины, который ранее не занимал ни одной государственной должности. В то же время его поддержало рекордное количество избирателей — более 73% во втором туре.

Напомним, Зеленский после инаугурации Папы Римского в Ватикане встретился с американской делегацией.

А сегодня ему позвонил президент США Дональд Трамп накануне разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.