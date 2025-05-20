Сьогодні шість років від інавгурації Зеленського — як це було

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні 20 травня 2019 року після інавгурації Володимир Зеленський обійняв посаду президента. Тоді він здобув перемогу на виборах з результатом понад 73% голосів у другому турі, що стало рекордом.

Як пройшла інавгурація президента шість років тому, нагадаємо в матеріалі Новини.LIVE.

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Інавгурація шостого президента 20 травня 2019 року стала однією з найяскравіших і нестандартних в історії незалежної України. Спочатку Зеленський зачитав текст присяги українському народові, поклавши руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє, які є традиційними символами для цього заходу.

Володимир Зеленський складає присягу. Фото: ОП

Володимир Зеленський після інавгурації. Фото: ОП

До Верховної Ради він вирішив піти пішки через Маріїнський парк, спілкуючись із людьми. Таким чином він проявив відкритість, що символізувало новий стиль в політиці. Інавгурація відбувалася в скромному та діловому стилі: без параду та масштабних святкувань.

Володимир Зеленський прямує до парламенту. Фото: ОП

Володимир Зеленський вітається з людьми. Фото: ОП

Під час промови Зеленський сказав про оновлення влади, наголосив на важливості довіри народу та згадав про війну на сході країни.

Володимир Зеленський у Верховній Раді. Фото: ОП

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Одразу після складення присяги він оголосив про розпуск парламенту восьмого скликання, таким чином розпочавши дострокові вибори до Верховної Ради.

Ексголова Конституційного Суду Наталя Шаптала передає конституцію Володимиру Зеленському. Фото: ОП

Відомо, що Зеленський став першим президентом України, який раніше не займав жодної державної посади. Водночас його підтримала рекордна кількість виборців — понад 73% в другому турі.

Нагадаємо, Зеленський після інавгурації Папи Римського у Ватикані зустрівся з американською делегацією.

А сьогодні йому зателефонував президент США Дональд Трамп напередодні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.