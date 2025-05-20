Сьогодні шість років від інавгурації Зеленського — як це було

Річниця, як Зеленський став президентом — згадуємо найголовніше
В Україні 20 травня 2019 року після інавгурації Володимир Зеленський обійняв посаду президента. Тоді він здобув перемогу на виборах з результатом понад 73% голосів у другому турі, що стало рекордом.
Як пройшла інавгурація президента шість років тому, нагадаємо в матеріалі Новини.LIVE.
Президентські вибори-2019
Інавгурація шостого президента 20 травня 2019 року стала однією з найяскравіших і нестандартних в історії незалежної України. Спочатку Зеленський зачитав текст присяги українському народові, поклавши руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє, які є традиційними символами для цього заходу.
До Верховної Ради він вирішив піти пішки через Маріїнський парк, спілкуючись із людьми. Таким чином він проявив відкритість, що символізувало новий стиль в політиці. Інавгурація відбувалася в скромному та діловому стилі: без параду та масштабних святкувань.
Під час промови Зеленський сказав про оновлення влади, наголосив на важливості довіри народу та згадав про війну на сході країни.
Одразу після складення присяги він оголосив про розпуск парламенту восьмого скликання, таким чином розпочавши дострокові вибори до Верховної Ради.
Відомо, що Зеленський став першим президентом України, який раніше не займав жодної державної посади. Водночас його підтримала рекордна кількість виборців — понад 73% в другому турі.
Нагадаємо, Зеленський після інавгурації Папи Римського у Ватикані зустрівся з американською делегацією.
А сьогодні йому зателефонував президент США Дональд Трамп напередодні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
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