По словам главы МИД Украины, РФ специально не реагирует на предложения Украины

РФ затягивает с ответом по переговорам в Стамбуле, — Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что РФ пока не предоставила никакого официального ответа на документ, в котором Украина изложила свое видение мирного урегулирования текущей ситуации. Министр требует ответа от российской стороны по результатам второй встречи в Стамбуле.
Об этом Сибига написал в соцсети X.
Почему быстрый ответ очень важен
Министр Сибига отметил необходимость официального ответа от российской стороны, поскольку каждый день молчания свидетельствует о ее желании продолжить войну. Вместо конструктивных предложений, выдвинутых Украиной во время переговоров в Стамбуле, российская сторона представила набор ультиматумов, которые не способствуют достижению настоящего мира, отметил он.
Это противоречит предыдущим заявлениям России, в частности, в отношении Соединенных Штатов, что она предложит "реалистичное и осуществимое" решение на этой неделе.
Сибига подчеркнул, что Россия до сих пор отвергала любые содержательные предложения о прекращении огня. Это является весомым аргументом для введения нашими партнерами новых санкций против Российской Федерации немедленно.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марк Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Речь шла об Украине.
Ранее мы писали, что США считают неприемлемыми ряд требований России, выдвинутых Украине во время переговоров в Стамбуле 2 июня.
Читайте Новини.LIVE!