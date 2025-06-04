По словам главы МИД Украины, РФ специально не реагирует на предложения Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что РФ пока не предоставила никакого официального ответа на документ, в котором Украина изложила свое видение мирного урегулирования текущей ситуации. Министр требует ответа от российской стороны по результатам второй встречи в Стамбуле.

Об этом Сибига написал в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Почему быстрый ответ очень важен

Министр Сибига отметил необходимость официального ответа от российской стороны, поскольку каждый день молчания свидетельствует о ее желании продолжить войну. Вместо конструктивных предложений, выдвинутых Украиной во время переговоров в Стамбуле, российская сторона представила набор ультиматумов, которые не способствуют достижению настоящего мира, отметил он.

Это противоречит предыдущим заявлениям России, в частности, в отношении Соединенных Штатов, что она предложит "реалистичное и осуществимое" решение на этой неделе.

Сибига подчеркнул, что Россия до сих пор отвергала любые содержательные предложения о прекращении огня. Это является весомым аргументом для введения нашими партнерами новых санкций против Российской Федерации немедленно.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марк Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Речь шла об Украине.

Ранее мы писали, что США считают неприемлемыми ряд требований России, выдвинутых Украине во время переговоров в Стамбуле 2 июня.