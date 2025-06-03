Переговори у Стамбулі 2 червня — Білий дім вважає неприйнятними низку вимог Росії, висунутих Україні

Переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Фото: Міноборони України

Білий дім вважає неприйнятними низку вимог Росії, висунутих Україні під час переговорів у Стамбулі 2 червня. США розчаровані, але не здивовані ультиматумами Кремля.

Про це пише ABC News.

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За словами офіційних осіб США, вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог, які, за словами Росії, мають бути виконані, перш ніж вона погодиться на 30-денне перемир'я. Посадовці кажуть, що російський перелік вимог містить низку пунктів, які як Україна, так і Білий дім вважають нереалістичними до виконання, назвавши це спробою Москви відтермінувати змістовні переговори.

Однак відсутність прогресу на шляху до миру розчаровує президента США Дональда Трампа. Наближені до нього чиновники розповіли, що якщо раніше американський лідер критикував як Україну, так і Росію, то останніми днями він все більше відсторонюється від мирного процесу.

Раніше Трамп погрожував запровадити нові санкції проти РФ, але з моменту завершення другого раунду перемовин досі немає жодних ознак буд-яких кроків Білого дому для виконання цих погроз. Навіть попри те, що переговори затягуються, масштаби атак, розпочатих як Росією, так і Україною, посилилися.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо планують оголосити рішення щодо Росії у разі відсутності мирного врегулювання в Україні за два тижні.

Тим часом Україна на переговорах у Стамбулі 2 червня порушували пріоритетні теми — припинення вогню, гуманітарні ініціативи та організація прямої зустрічі між лідерами України й Росії.