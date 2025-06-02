Переговори у Стамбулі 2 червня — Тихий повідомив, які пріоритетні теми порушили

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Україна на переговорах у Стамбулі 2 червня порушували пріоритетні теми — припинення вогню, гуманітарні ініціативи та організація прямої зустрічі між лідерами України й Росії. Також важливо тиснути на Москву.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу для журналістів.

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Тихий заявив, що Україна наполягає на пріоритетних темах, таких як припинення вогню, гуманітарні заходи та зустріч лідерів.

Речник МЗС також підкреслив важливість збереження та посилення міжнародного тиску на Москву навіть у процесі дипломатичних зусиль, адже саме це, за його словами, стимулює російську сторону до конструктивних дій.

"Ми прагнемо єдності та сили в Європі і продовжуємо зміцнювати Україну, щоб Росія усвідомила неможливість військової перемоги", — наголосив Тихий.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі російська та українська делегація провели переговори щодо миру. Однією з основних тем переговорів стало питання звільнення українських військовополонених та повернення депортованих до Росії дітей.