Переговоры в Стамбуле 2 июня — Тихий сообщил, какие приоритетные темы затронули

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Украина на переговорах в Стамбуле 2 июня поднимала приоритетные темы — прекращение огня, гуманитарные инициативы и организация прямой встречи между лидерами Украины и России. Также важно давить на Москву.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге для журналистов.

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Тихий заявил, что Украина настаивает на приоритетных темах, таких как прекращение огня, гуманитарные меры и встреча лидеров.

Представитель МИД также отметил важность сохранения и усиления международного давления на Москву даже в процессе дипломатических усилий, ведь именно это, по его словам, стимулирует российскую сторону к конструктивным действиям.

"Мы стремимся к единству и силе в Европе, и продолжаем укреплять Украину, чтобы Россия осознала невозможность военной победы", — подчеркнул Тихий.

Напомним, 2 июня в Стамбуле российская и украинская делегация провели переговоры по миру. Одной из основных тем переговоров стал вопрос освобождения украинских военнопленных и возвращения депортированных в Россию детей.