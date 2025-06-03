Переговоры в Стамбуле 2 июня - Белый дом считает неприемлемыми ряд требований России, выдвинутых Украине

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Фото: Минобороны Украины

Белый дом считает неприемлемыми ряд требований России, выдвинутых Украине во время переговоров в Стамбуле 2 июня. США разочарованы, но не удивлены ультиматумами Кремля.

Об этом пишет ABC News.

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По словам официальных лиц США, они разочарованы, но не удивлены существенным перечнем требований, которые, по словам России, должны быть выполнены, прежде чем она согласится на 30-дневное перемирие. Чиновники говорят, что российский перечень требований содержит ряд пунктов, которые как Украина, так и Белый дом считают нереалистичными к выполнению, назвав это попыткой Москвы отсрочить содержательные переговоры.

Однако отсутствие прогресса на пути к миру разочаровывает президента США Дональда Трампа. Приближенные к нему чиновники рассказали, что если раньше американский лидер критиковал как Украину, так и Россию, то в последние дни он все больше отстраняется от мирного процесса.

Ранее Трамп угрожал ввести новые санкции против РФ, но с момента завершения второго раунда переговоров до сих пор нет никаких признаков каких-либо шагов Белого дома для выполнения этих угроз. Даже несмотря на то, что переговоры затягиваются, масштабы атак, начатых как Россией, так и Украиной, усилились.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио планируют объявить решение по России в случае отсутствия мирного урегулирования в Украине за две недели.

Тем временем Украина на переговорах в Стамбуле 2 июня поднимали приоритетные темы — прекращение огня, гуманитарные инициативы и организация прямой встречи между лидерами Украины и России.