Фідан обговорив із Рубіо результати переговорів між Україною та РФ у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Анадолу

Державний секретар США Марк Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Йшлося про Україну.

Про це повідомляє CNN Türk у вівторок, 3 червня.

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Як зазначають турецькі ЗМІ, сторони обговорили зусилля з припинення війни між Росією та Україною.

"У центрі уваги були також результати переговорів, що відбулися напередодні у Стамбулі", — йдеться у повідомленні.

Подробиці розмови не розголошуються.

Раніше ми писали, що США вважають неприйнятними низку вимог Росії, висунутих Україні під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

Також ми повідомляли, що американський лідер Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо хочуть оголосити рішення щодо РФ у разі відсутності мирного врегулювання в Україні за два тижні.