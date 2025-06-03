Фідан обговорив із Рубіо результати переговорів між Україною та РФ у Стамбулі

Рубіо обговорив Україну з главою МЗС Туреччини — деталі розмови
Державний секретар США Марк Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Йшлося про Україну.
Про це повідомляє CNN Türk у вівторок, 3 червня.
Тема розмови
Як зазначають турецькі ЗМІ, сторони обговорили зусилля з припинення війни між Росією та Україною.
"У центрі уваги були також результати переговорів, що відбулися напередодні у Стамбулі", — йдеться у повідомленні.
Подробиці розмови не розголошуються.
Раніше ми писали, що США вважають неприйнятними низку вимог Росії, висунутих Україні під час переговорів у Стамбулі 2 червня.
Також ми повідомляли, що американський лідер Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо хочуть оголосити рішення щодо РФ у разі відсутності мирного врегулювання в Україні за два тижні.
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