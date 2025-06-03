Фидан обсудил с Рубио результаты переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Анадолу

Государственный секретарь США Марк Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Речь шла об Украине.

Об этом сообщает CNN Türk во вторник, 3 июня.

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Как отмечают турецкие СМИ, стороны обсудили усилия по прекращению войны между Россией и Украиной.

"В центре внимания были также результаты переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле", — говорится в сообщении.

Подробности разговора не разглашаются.

Ранее мы писали, что США считают неприемлемыми ряд требований России, выдвинутых Украине во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Также мы сообщали, что американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят объявить решение по РФ в случае отсутствия мирного урегулирования в Украине за две недели.