За словами голови МЗС України, РФ спеціально не реагує на пропозиції України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що РФ поки що не надала жодної офіційної відповіді на документ, в якому Україна виклала своє бачення мирного врегулювання поточної ситуації. Міністр вимагає відповіді від російської сторони за результатами другої зустрічі у Стамбулі.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

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Міністр Сибіга наголосив на необхідності офіційної відповіді від Російської сторони, оскільки кожен день мовчання свідчить про її бажання продовжити війну. Замість конструктивних пропозицій, висунутих Україною під час переговорів у Стамбулі, російська сторона представила набір ультиматумів, які не сприяють досягненню справжнього миру, зазначив він.

Це суперечить попереднім заявам Росії, зокрема, щодо Сполучених Штатів, що вона запропонує "реалістичне і здійсненне" рішення цього тижня.

Сибіга підкреслив, що Росія досі відкидала будь-які змістовні пропозиції щодо припинення вогню. Це є вагомим аргументом для запровадження нашими партнерами нових санкцій проти Російської Федерації негайно.

Раніше повідомлялось, що державний секретар США Марк Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Йшлося про Україну.

Раніше ми писали, що США вважають неприйнятними низку вимог Росії, висунутих Україні під час переговорів у Стамбулі 2 червня.