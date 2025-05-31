РФ не меняет требований на переговорах, пытаясь затянуть их - ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российские чиновники подтверждают непоколебимую позицию Кремля накануне второго раунда переговоров, пытаясь затянуть их. Представители Украины и РФ 2 июня встретятся в Стамбуле.

Об этом пишет ISW.

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Переговоры о прекращении огня

Аналитики считают, что российская сторона дает понять, что предстоящая встреча в Стамбуле вряд ли принесет существенные результаты по установлению длительного мира в Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова воевать столько, сколько потребуется, и что Украина должна либо принять мир на условиях России, либо "столкнуться с неизбежным поражением на поле боя". Он отметил, что США "открыли глаза на коренные причины" войны.

Также россияне требуют прекращения поставок от Запада оружия и формирования вооруженных сил Украины, как "предпосылки для прекращения огня".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первопричины войны — это якобы "расширение НАТО" на восток после распада Советского Союза в 1991 году и так называемую "дискриминацию" русскоязычных граждан и русской культуры украинским правительством.

В отчете говорится, что решение чиновников Кремля повторить требования и прислать ту же делегацию низкого уровня на следующую встречу свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в ведении добросовестных переговоров. Таким образом российская сторона пытается затянуть переговоры, чтобы поддержать наступления в Украине и получить дополнительные уступки.

Напомним, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что состав российской делегации в Стамбуле 2 июня будет тот же, что и в прошлый раз.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил возможность встречи "на высшем уровне" в случае достижения результатов во время переговоров.