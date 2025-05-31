РФ не змінює вимог на переговорах, намагаючись затягнути їх — ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російські чиновники підтверджують непохитну позицію Кремля напередодні другого раунду переговорів, намагаючись затягнути їх. Представники України та РФ 2 червня зустрінуться у Стамбулі.

Про це пише ISW.

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Переговори про припинення вогню

Аналітики вважають, що російська сторона дає зрозуміти, що майбутня зустріч у Стамбулі навряд чи принесе суттєві результати щодо встановлення тривалого миру в Україні.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія готова воювати стільки, скільки буде потрібно, і що Україна має або прийняти мир на умовах Росії, або "зіткнутися з неминучою поразкою на полі бою". Він зазначив, що США "відкрили очі на корінні причини" війни.

Також росіяни вимагають припинення постачання від Заходу зброї та формування збройних сил України, як "передумови для припинення вогню".

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що першопричини війни — це нібито "розширення НАТО" на схід після розпаду Радянського Союзу в 1991 році та так звану "дискримінацію" російськомовних громадян і російської культури українським урядом.

У звіті йдеться, що рішення чиновників Кремля повторити вимоги та надіслати ту саму делегацію низького рівня на наступну зустріч свідчить про те, що Росія не зацікавлена у веденні добросовісних переговорів. Таким чином російська сторона намагається затягнути перемовини, аби підтримати наступи в Україні й отримати додаткові поступки.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що склад російської делегації у Стамбулі 2 червня буде той самий, що і попереднього разу.

А прессекретар Кремля Дмитро Пєсков припустив можливість зустрічі "на найвищому рівні" у разі досягнення результатів під час перемовин.