Министр энергетики Денис Шмыгаль возле разрушенного энергообъекта. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

Российские оккупанты за последние сутки 31 раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в частности по подстанциям. Под ударом оказались энергетические объекты в разных регионах, а в Конотопе Сумской области повреждения получили три ключевые подстанции, обеспечивающие город электроэнергией. Из-за повторных ударов и коротких замыканий энергетикам приходилось неоднократно начинать восстановительные работы заново.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

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Шмыгаль рассказал о ситуации с электроснабжением в Конотопе

"За 24 часа — 31 удар по объектам энергетики, по подстанциям с соответствующими разрушениями и последствиями", — отметил Шмыгаль.

По его словам, в Конотопе российские атаки повредили три ключевые подстанции. Их работу восстановило "Укрэнерго", однако вернуть электроснабжение потребителям было непросто.

"В первый день "Обленерго" предприняло пять попыток восстановления. Все пять попыток восстановления объектов приводили к короткому замыканию, к новым проблемам в сети. Это, соответственно, вызывало довольно длительный срок восстановления", — рассказал Шмыгаль.

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В течение пяти дней энергетики ежедневно восстанавливали свет от 5 до 8 тысяч абонентов. В то же время от 10 до 18 тысяч потребителей оставались без электроэнергии.

Министр уточнил, что на четвертый день электроснабжение восстановили для всех абонентов. На следующий день потребителей временно отключали на несколько часов, чтобы перевести город на постоянную схему питания.

Отдельно Шмыгаль обратил внимание на проблемы с водоснабжением в Конотопе. По его словам, у водоканала не было резервных дизельных генераторов, из-за чего возникли перебои с подачей воды.

"Вода в Конотопе, к сожалению, не была обеспечена резервными дизель-генераторами, поэтому действительно возникали проблемы с водоснабжением. Но в первую очередь каждый раз восстанавливали подачу на водоканал, чтобы обеспечить подачу воды", — сообщил министр.

В то же время газоснабжение в городе не прекращалось — газ получали все потребители.

Как писали Новини.LIVE, в пятницу, 30 октября, в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения для всех категорий потребителей будут применяться с 06:00 до 23:59 в объеме от 1,5 до 2,5 очереди, а для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Причиной стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты, а украинцев призвали следить за обновлениями графиков в своих регионах.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что защитой обеспечена лишь треть критически важного оборудования на энергетических подстанциях "Укрэнерго". По его словам, из-за повреждений инфраструктуры и недостаточных возможностей передачи электроэнергии возникают проблемы с её поставками в Киев, центральные и восточные регионы. Это также вынуждает диспетчеров ограничивать выработку Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций, несмотря на имеющиеся возможности производства электроэнергии.