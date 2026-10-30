Міністр енергетики Денис Шмигаль біля зруйнованого енергооб'єкта. Фото: Денис Шмигаль/Facebook

Російські окупанти за останню добу 31 раз ударили по об’єктах енергетичної інфраструктури України, зокрема підстанціях. Під атакою опинилися енергетичні об’єкти в різних регіонах, а в Конотопі на Сумщині пошкоджень зазнали три ключові підстанції, які забезпечують місто електроенергією. Через повторні удари та короткі замикання енергетикам доводилося неодноразово починати відновлювальні роботи заново.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

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Шмигаль розповів про ситуацію з електропостачанням у Конотопі

"За 24 години — 31 удар по об'єктах енергетики, по підстанціях з відповідними руйнаціями і наслідками", — зазначив Шмигаль.

За його словами, у Конотопі російські атаки пошкодили три ключові підстанції. Їхню роботу відновило "Укренерго", однак повернути електропостачання споживачам було непросто.

"В перший день "Обленерго" зробило п'ять спроб відновлення. Всі п'ять спроб ураження об'єктів призводили до короткого замикання, до нових проблем у мережі. Це, відповідно, спричиняло доволі довгий термін відновлення", — розповів Шмигаль.

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Протягом п'яти днів енергетики щодня повертали світло від 5 до 8 тисячам абонентів. Водночас від 10 до 18 тисяч споживачів залишалися без електроенергії.

Міністр уточнив, що на четвертий день електропостачання відновили для всіх абонентів. Наступного дня споживачів тимчасово відключали на кілька годин, щоб перевести місто на постійну схему живлення.

Окремо Шмигаль звернув увагу на проблеми з водопостачанням у Конотопі. За його словами, водоканал не мав резервних дизельних генераторів, через що виникли перебої з подачею води.

"Вода в Конотопі, на жаль, не була зарезервована дизельгенераторами, тому дійсно була проблематика з постачанням води. Але в першу чергу кожен раз заживляли водоканал, щоб подати воду", — повідомив міністр.

Водночас газопостачання у місті не припинялося — газ отримували всі споживачі.

Як писали Новини.LIVE, у п'ятницю, 30 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження для всіх категорій споживачів застосовуватимуть із 06:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 2,5 черги, а для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти, а українців закликали стежити за оновленнями графіків у своїх регіонах.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що захистом забезпечена лише третина критично важливого обладнання на енергетичних підстанціях "Укренерго". За його словами, через пошкодження інфраструктури та недостатні можливості передавання електроенергії виникають проблеми з її постачанням до Києва, центральних і східних регіонів. Це також змушує диспетчерів обмежувати генерацію Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, попри наявні можливості виробництва електроенергії.